Por una moneda de un peso llegan a pagar hasta $1.000.000.

La numismática es una afición por coleccionar billetes y monedas. Este hobbie ha ido creciendo con lo largo de los años entre las personas interesadas por ella. Actualmente existe el Centro Numismático Buenos Aires que fue fundado el 26 de diciembre de 1968 y es el encargado de promover esta práctica a nivel cultural y educativo.

Lo cierto es que por nuestros bolsillos circulan algunas monedas antiguas o con ciertos rasgos que las distinguen de los demás ejemplares, entre ellos, algunos con errores que cualquier persona podría llegar a tener en su billetera. Un dato interesante es que por algunas de estas, algunas personas llegan a pagar hasta $1.000.000.

Cúales son esas monedas y como reconocerlas

En portales de compraventa, muchos coleccionistas de monedas y billetes ofrecen monedas de $1 (peso argentino) con un error de inscripción las cuales se valúan en miles de pesos.

Cabe destacar que no abundan ejemplares como estos y el distintivo no es fácil de descubrir a simple vista. Es por esto que se debe prestar mucha atención a cada detalle de la moneda para no pasarla por alto y perderse una posible gran venta.

Consiste de un error en el gravado de la moneda, en la parte central. Dicho ejemplar, en vez de decir Provincias figura "Provingias". Esta es la razón por la que los coleccionistas están dispuestos a pagar mucho más de lo que valen a nivel nominal. Existen publicaciones de hasta $1.000.000.

Qué hacer si tenés una de estas monedas

En el caso de encontrar alguno de estos ejemplares, conviene consultar con alguien que sepa de numismática y, que sea de confianza, para averiguar su actual valor dentro del mercado. La mayoría de los ejemplares con algún distintivo están valuados muy por encima de su precio original, es decir que siempre hay una ganancia asegurada. Estará en cada uno saber si conviene venderla o guardarla para otro momento.

Fuente: Ámbito Financiero