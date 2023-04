Carmen Barbieri sobre Jey Mammon: "Yo le creo su angustia"

Carmen Barbieri se convirtió este lunes en otra figura pública que apoya a Jey Mammón en los medios después de que el conductor fuese acusado por abuso sexual por Lucas Benvenuto, quien señaló que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

"Vi el descargo de Jey y dije 'le creo', porque todos estaban diciendo que estaba actuando. Yo le creo su angustia, su llanto, su bronca y la destrucción total", expresó Barbieri, quien se guió "por la cara de él" en el video que publicó el conductor la semana pasada a modo de respuesta a las acusaciones públicas de Lucas Benvenuto.

En su programa, "Mañanísima", Barbieri reconoció que pensaba "tocar el tema con cada vez más precaución, delicadeza y tanto respeto" para evitar que sus palabras fueran malinterpretadas y pidió "escuchar la otra parte" en referencia a la entrevista que Jey Mammón le dio a Jorge Rial la semana pasada en la que reconoció que empezó a salir con Lucas Benvenuto cuando tenía "17 o 18 años".

"Siempre voy a estar del lado de la víctima, pero hasta que se demuestre lo contrario, tratemos de ser neutrales", agregó Carmen Barbieri.

Sin embargo, las acusaciones de Lucas Benvenuto ya no llegarán a un juzgado aunque el joven intentó denunciar a Jey Mammón por abuso sexual en 2020. Como respuesta en la fiscalía le explicaron que la causa había prescrito, así que no podría avanzar por la vía legal.

"Trato de ser neutral"

"Cuando lo escucho a Lucas se me parte el corazón y cuando lo veo a Jey digo 'es la destrucción total de él'. No hablo del trabajo ni el dinero, sino de la destrucción total como ser humano. Sea culpable o no", expresó compungida Barbieri.

"Yo no estoy de ningún lado, que quede claro", sentenció al anticipar que durante el programa hablarían con Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto.

"Trato de ser neutral cuando hablamos, pero se me escapa la cosa íntima. Lo que siento acá en el corazón no lo digo. Ustedes se imaginarán, de qué lado estoy, del mismo lado que todos", deslizó la conductora.

Fuente: Minutouno