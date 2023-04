Para SiTAS no se tomaron medidas serias contra el dengue

Desde el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (SiTAS) denunciaron que están sobrepasado en las guardias por las consultas por dengue, no solo debido a que argumentan que no se tomaron medidas desde el Gobierno, sino que no hay personal idóneo ya que por la situación salarial muchos se fueron del sector público.

El Sindicato de los Trabajadores Autoconvocados de la Salud se reunieron una vez más en este año en signo de protesta al Gobierno provincial. La movilización se congregó frente a la Casa de Gobierno para exigir mejoras en las condiciones salariales.

"Basta de migajas; salarios dignos ya", decía una de las pancartas que levantaron los autoconvocados, nucleados en Sitas.

El gobernador Juan Manzur, junto al vicegobernador Osvaldo Jaldo, firmaron un acuerdo salarial con los trabajadores de la sanidad la semana pasada. Se trata de un incremento que ronda el 41% en general, teniendo en cuenta la hora extra que tienen estos trabajadores; destacándose también la firma del proyecto de Ley de la Carrera Sanitaria.

El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán (Sitas) fue el único que no firmó.