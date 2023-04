Daniel Barrientos (65) recibió un tiro en el pecho en un intento de asalto. Sus colegas se quejan de los repetidos anuncios que no se concretan

"Lidiamos todos los días con la inseguridad: nos roban, nos pegan, estamos cansados, con miedo, es una película repetida". La frase es de uno de los colectiveros que trabaja en el Gran Buenos Aires, pero aplica para todos sus colegas, conmovidos tras el crimen de Daniel Barrientos, un chofer de 65 años que estaba a punto de jubilarse y fue asesinado de un tiro en el pecho en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

La víctima era chofer de la línea 620, la misma donde se desempeñaba Leandro Alcaraz (26), a quien mataron de dos balazos el domingo 15 de abril de 2018, en la misma localidad. El 1 de octubre de 2020, la nueva víctima fue Pablo Flores (37), de la línea 218, a quien le dieron tres balazos en la cara cuando frenó en la rotonda del barrio San Javier, también en Virrey del Pino.

Daniel Barrientos, asesinado hoy a la madrugada.

"Mi compañero se estaba por jubilar el mes que viene. Le decíamos Musculito, era un tipazo", describió Leandro, colega de Barrientos. Además, dijo que "en Matanza no podés salir a ningún lado, es así".

El ex chofer Rubén Carballo recordó que tras el asesinato de Alcaraz hubo promesas de las autoridades de seguridad de la provincia de Buenos Aires que no se cumplieron. "Es todo mentira, como todas las cosas que tienen que hacer y no lo hacen", se quejó.

Otro chofer advirtió en la protesta en General Paz y Provincias Unidas, en Lomas del Mirador: "Estamos expuestos todo el tiempo, solos, sin ningún respaldo".

"La Policía te para y te pregunta: '¿todo bien?'... uno adivino no es... bajá a todo el pasaje y requisalo. Ellos se enojan porque quieren hacerlo al tun tun, todo rápido", comentó.

Asimismo, remarcó: "En la calle no tenés un patrullero, salís de Provincias Unidas y General Paz hasta el kilómetro 48 y no te cruzás un patrullero, y donde lo cruzás, le tocás bocina o le hacés luces, se hacen los boludos, me pasó".

Hay un detenido por el crimen del colectivero en La Matanza

Un sospechoso por el crimen del colectivero Pedro Daniel Barrientos, chofer de la línea 620 asesinado en la zona del barrio Vernazza de Virrey del Pino en horas de la madrugada, fue detenido poco antes del mediodía de hoy, según confirmó la agencia Télam.

El detenido, que se investiga si fue el autor material del disparo, quedó a disposición del fiscal Gastón Duplaá, de la UFI de Homicidios de La Matanza. Un auto fue hallado quemado esta mañana en la zona: se investiga si pertenece a los delincuentes que cometieron el hecho.

El crimen ocurrió a las 4:30 de hoy en el kilómetro 41 de la ruta 3, cuando Barrientos comenzaba el servicio. Un grupo de delincuentes se subió a la unidad y comenzó un tiroteo con un policía de la Ciudad que ya se encontraba allí. Producto del enfrentamiento, Barrientos recibió un disparo en el pecho que le quitó la vida al instante. En la escena del hecho se encontró un arma con pedido de secuestro, emitido por una comisaría de El Palomar.