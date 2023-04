El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, fue golpeado este mediodía por choferes de colectivos que participaban de una protesta en la avenida General Paz por el asesinato de un compañero de la línea 620 en La Matanza. Como consecuencia de la agresión, el funcionario sufrió una herida cortante en el rostro.

“Muchachos, estoy acá primero porque entiendo el problema que están pasando. Estuvimos trabajando para detener a los autores. Yo me banco lo que sea, pero si no hablamos no vamos a poder resolver nada. Pongo la cara, no soy como el resto”, expresó el ministro en medio de gritos e insultos en su contra.

"Sos un mentiroso", lo increpó uno de los colectiveros en medio de la protesta. "Yo no soy mentiroso, por algo estoy acá", le respondió Berni en medio de los disturbios.

Con la cara ensangrentada, dijo frente a las cámaras que fue hasta el lugar para hablar con colectiveros: "Entiendo el problema que están pasando. Estoy acá porque sé lo que están pasando todos los días y no hay nadie que venga a poner la cara. Yo no salgo corriendo como todos los demás".

"Así no vamos a solucionar nada", enfatizó el ministro, quien insistió que "no hay soluciones mágicas" para la inseguridad que afecta al conurbano bonaerense.

Mientras Berni intentaba hablar con los manifestantes, un grupo le gritaba "hijo de puta" y otros seguían agrediéndolo esta vez a tomatazos.

Le rompieron la nariz a Sergio Berni en un corte de colectiveros

Pasadas las 12.20, Berni dejó el lugar escoltado por la Policía de la Ciudad. A pocos metros, otros efectivos se enfrentaban con manifestantes que seguían tirando piedras, botellas y tierras.

Todo ocurrió horas después del crimen de un chofer de la línea 620 de colectivos que estaba a punto de jubilarse.

En las últimas horas, un joven fue detenido como presunto autor del disparo que mató a Daniel Barrientos (65), mientras secuestraron un auto quemado que se sospecha que fue el utilizado por los asaltantes para escapar y un arma con la que habrían matado al chofer.

La agresión a Berni fue en el cruce de avenida General Paz y Alberdi, donde un grupo de compañeros de Barrientos realizaba un corte, que se extendía también a la mano de provincia, en la intersección con Juan Manuel de Rosas, a la altura de la localidad de Lomas del Mirador.

De esa forma y acorralado por una multitud contra la autopista, Berni trató de calmar a los camioneros y les propuso organizarse para mantener un encuentro en otro contexto. No obstante, los intentos de agredir físicamente al ministro persistían pasado el mediodía, como así los inultos en su contra. “¡Renunciá, hijo de puta!” y “¡mentiroso!”, le girtaron una y otra vez y lo acusaron de no actuar debidamente para resolver el problema de la inseguridad, que este lunes en la madrugada se cobró la vida del chofer Daniel Barrientos.

Cerca de las 12.20, el cuerpo de Infantería de la Policía de la Ciudad arribó al lugar para retirar al ministro. Mientras manifestantes les tiraban botellas de vidrio y piedras, lanzaron granadas de gas para dispersar a los presentes.

El ministro hizo las declaraciones tras permanecer varios minutos rodeado por una multitud.“Tranquilos, muchachos”, intentó calmar a los manifestantes mientras recibía agresiones de todo tipo. En el medio del tumulto, perdió incluso el calzado.