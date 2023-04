El estado de salud del cantante Chano Charpentier, luego de su show en Lollapalooza 2023 y en el que anunció el regreso de su banda Tan Biónica, continúa siendo una preocupación para sus familiares y sus compañeros del grupo, que todavía lidera a pesar de los vaivenes de su vida personal.

Su madre, Marina Charpentier, habló sobre la salud de su hijo que está internado en la Comunidad Terapéutica UdiGens para realizar un tratamiento de recuperación de adicciones. “Chano está bien. Desde que salió del Otamendi está en una comunidad terapéutica, internado y no tiene teléfono”, dijo en declaraciones a Radio Mitre.

La internación -al menos esta vez- no fue por una urgencia, sino que se debe a la rehabilitación del músico. “Está internado aún. Hoy vamos a almorzar en familia y después vuelve a la comunidad, está mejor, está feliz... y tiene muchos proyectos”, declaró llevando tranquilidad este domingo 2 de abril la mamá de Chano.

Almuerzo familiar

La entrevista de la madre de Chano se conoció ayer domingo. Incluso la mujer reveló que iban compartir un momento de intimidad familiar. “¿Qué vas a hacer de comer?”, quiso saber la periodista. “Pan de carne, me pidió la semana pasada”, respondió emocionada.

La recuperación de Chano es gradual y en ocasiones le permite seguir haciendo música. Para la sorpresa y alegría de su público, Tan Biónica había vuelto a tocar en el festival internacional Lollapalooza, en San Isidro, en una noche que fue inolvidable para sus seguidores.

Sin embargo a los pocos días volvió a sorprender a todo con un mensaje en el que decía que iba a volver a ausentarse por un tiempo indefinido de los escenarios para poder enfocarse en su tratamiento de recuperación a las adicciones.

Sin embargo, el regreso de Tan Biónica sigue en pie y Chano estaría "recargando las pilas" para volver a ponerse al frente del grupo que inmortalizó canciones como Obsesionario en La mayor o Ciudad Mágica.

Y en el caso de Chano, se sabe de su capacidad de recuperación. Después de haber internado en el Otamendi, intubado, apenas salió dio dos conciertos en La Plata, para luego cerrar con el multitudinario show de Lollapalooza.

El supuesto mensaje del artista en las redes en apoyo a Jey Mammon

A su vez, se refirió a la versión que indicaba que Chano había publicado un mensaje de apoyo a Jey Mammon en sus redes sociales. “Mi hijo no tiene celular dentro de la comunidad, me parece raro...”. Sin embargo, opinó: “Si lo hubiera hecho me parece muy valiente porque la gente no puede hacer un juicio de valor antes para una persona. Él antes de esta ultima internación tenia mucho miedo de la inteligencia artificial y de todo lo que se arma. Esta semana escuché en la televisión muchas cosas que son mentiras. Con eso le podes arruinar la vida a mucha gente, ¿quienes somos nosotros para ser jueces?”, se preguntó.

“Es muy grave que la gente haga un prejuicio”, agregó un poco indignada Marina que durante la internación de Chano en el Otamendi había publicado en su cuenta de Instagram un mensaje contra quienes especulaban con su salud del cantante. “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”, dijo entonces, y agradeció a quienes se mantuvieron optimista con mensajes de aliento y cadenas de oraciones.

Recordemos que Tan Biónica regresó a los escenarios del Lollapalooza en una noche inolvidable, liderada por un Chano Moreno Charpentier en excelente forma después de superar problemas de salud que lo mantuvieron alejado de la música por un tiempo. El show comenzó con algunas canciones de solista del líder de la banda, lo que sorprendió a los fans, pero la sorpresa más grande fue cuando se unieron al escenario los miembros originales del grupo, de los que Chano se separó en 2016. Por un tiempo, tal como anunció él mismo estará ausente de los escenarios para luego volver como su público lo quiere: sano y salvo.