Tras celebrarse el domingo de ramos, la agenda de Semana Santa seguirá con diversas actividades religiosas propuestas por la Arquidiócesis de Tucumán.

El miércoles 5 de abril, a las 18.30 los fieles podrán confesarse en plaza Independencia. Al día siguiente, el cronograma iniciará a las 10 con una misa crismal en la cual se bendecirán los óleos para enfermos y catecpumenos; además de consagrarse el Santo Crisma. También se renovarán las promesas sacerdotales.

A las 19.30, en la Capilla Sagrado Corazón de El Puesto Ranchillos, monseñor Carlos Sánchez presidirá la Misa Cena del Señor.

El viernes 7, a las 15, se procederá con la Pascua Joven y habrá misas a las 17 en la Capilla Nuestra Señora de Luján de Piedritas y a las 18 en la Capilla de la Sagrada Familia de El Cadillal.

A las 20, la comunidad religiosa invita a sus fieles a ser parte de la Procesión de los Pasos Corazón ed María. Por último, a las 20.30, el arzobispo monseñor Carlos Sánchez procederá el Via Crucis en el centro tucumano.

El sábado 8, las actividades se centrarán en la Vigilia Pascual, a realizarse a las 20 en la Catedral. El domingo de pascua, a las 10, se celebrará otra misa en la Capilla Nuestra Señora del Milagro (Banda del Río Salí) y a las 12 se seguirá con la misa de Pascua Joven en el Campus del Colegio Santa Rosa (Yerba Buena). Por último, a las 20 en San Joaquín (Trancas) los ciudadanos también lograr unirse en una fraternal celebración.

Vuelve "La Pasión": este año sólo se realizará en Tafí Valle

En Tafí del Valle la presentación se desarrollará el viernes 07 y el sábado 08 en el escenario natural de la Comunidad Indígena Base Ojo de Agua, con entrada libre y gratuita.

El “embajador” del Vaticano en Argentina de visita en Tucumán

El nuncio apostólico tuvo un encuentro con laicos y consagrados de Tucumán.

Diferentes congregaciones, con diversos dones y con múltiples carísimas, unidos en una misma fe y también en un mismo deseo: caminar juntos. Con esa premisa se reunieron la semana pasada con las comunidades laicas y las congregaciones religiosas de Tucumán. El motivo del encuentro fue la solemne visita de monseñor Mirosław Adamczyk, nuncio apostólico del Vaticano para Argentina. “Mi misión, se puede decir, es informar al Santo Padre sobre las condiciones de la Iglesia Universal -dijo a los presentes-; pero, con un Papa argentino, tengo una tarea que no es fácil”.

Es un hecho muy significativo por sus múltiples implicancias, no sólo religiosas sino también políticas, aunque el propio arzobispo, monseñor Carlos Sánchez, haya aclarado que se trata de una visita de carácter pastoral, lo que no es un hecho menor. Han pasado 12 años desde la última vez que un nuncio (monseñor Adriano Bernardini fue en aquella oportunidad) pisó suelo tucumano con una misión espiritual y no solo diplomática, como son las dos funciones que puede asumir este delegado papal en su doble carácter de embajador de la Santa Sede (no del estado vaticano, hay que aclararlo), y como arzobispo de la iglesia Católica.

Monseñor Mirosław Adamczyk, nombrado nuncio apostólico en 2020, visitó por primera vez la provincia para clausurar el Año Jubilar Diocesano por los 125 aniversario de creación de la Diócesis de Tucumán, en el marco de los 10 años del papado de Francisco. Será una visita extensa y profunda, de tres días, en la que el religioso polaco se convertirá en los ojos del Papa. Su agenda ofrece un abanico de miradas sobre la realidad provincial, en la que tendrá la oportunidad de dialogar con todos los segmentos de la sociedad, incluidos los jóvenes que se recuperan de las adicciones.