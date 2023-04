El Presidente alentó a que se presenten distintos candidatos- “Mi problema no es si Cristina conduce o no, quiero que lo haga por decisión popular”, sostuvo.

El presidente Alberto Fernández aseguró que se sintió “tironeado” durante su gestión no sólo por la oposición sino también “por los propios”. En una charla transmitida en un canal de YouTube, el mandatario aseguró que hizo lo que creyó “que tenía que hacer” pese a las presiones internas del Frente de Todos. También insistió en la necesidad de competir en una PASO general, incluso con Cristina Kirchner.



“Muchas veces me desencontré con gente que quiero porque me pedían hacer cosas que yo no quería. Si hubiera hecho esas cosas, dejo de ser yo. Muchas veces pasó, pero finalmente hice lo que creía que tenía que hacer, pero muchas veces me sentí tironeado”, dijo el Presiente.

Tras reconocer que fue “tironeado por la tropa propia para tomar decisiones que no acordaba, por ejemplo, con la negociación con el FMI”, advirtió que también “la oposición intentó que ‘entregue’ a Cristina” Kirchner. “Jamás lo haría, no lo merece”, aseguró.

Alberto Fernández: “Hubo mucho debate dentro del Frente de Todos inútil e incensario”



Además de reconocer tironeos y diferencias dentro del Frente de Todos, el Presidente puso el eje sobre los debates internos que se fueron dando puertas adentro y que fueron desgastando la coalición de Gobierno.

“Hubo mucho debate dentro del Frente inútil e incensario, porque se levantaban banderas como dogmas. Un reformista opera sobre la realidad respetando las normas y las leyes y si no nos gustan las cambiamos, siempre dentro del Estado de derecho. Muchos compañeros creen que somos revolucionarios y el peronismo fue un sistema que siempre respetó la democracia y cambió muchas leyes”, comparó.

También cuestionó el personalismo dentro del peronismo y reivindicó no haber propiciado el nacimiento del albertismo. “No creo en la conducción verticalista del peronismo. Tenemos demasiados ismos después de Perón y tenemos que renovar una vez más la fuerza y terminar con los personalismos”, afirmó.

En cuanto las críticas que recibe por haber puesto en cuestionamiento el kirchnerismo, Alberto Fernández aseguró que no es su objetivo. “Yo fundé el kirchnerismo. Si hay algo que no está en mis planes es terminar con el kirchnerismo. Mi objetivo es mejorar lo que somos y terminar con los personalismos”, dijo.

Las definiciones más destacadas de Alberto Fernández sobre política internacional

“Con Joe Biden tenemos una mala opinión de Donald Trump”.

“Fue una buena reunión y muy necesaria, además de inusual, porque dedicó mucho tiempo a hablar conmigo y a sentar a la plana mayor de su gobierno con la plana mayor de mi gobierno”.

“Hablamos de los problemas que tiene la Argentina y cómo Estados Unidos puede ayudar”.

“Joe Biden siempre dice que tenemos mucho en común y que los dos heredamos una economía desquiciada y que por eso me entiende muy bien. Entiende lo que me pasa, porque a él le pasó lo mismo”.

“Tiene muy en claro las similitudes entre Macri y Trump y que la deuda que tiene la Argentina es una decisión de Trump”.

“Por la sequía, tenemos que pasar este año complejo y necesitamos el apoyo del FMI, del Banco Mundial y del BID”.

“Con (Vladimir) tuve una reunión de tres horas a solas antes de que empezara la guerra, y 45 minutos finales él se dedicó a explicarme el problema de Ucrania, que era básicamente con la OTAN y al terminar me dijo que no hiba a haber guerra. Me sentí decepcionado, porque me mintió”.

“Putin nos mintió a todos”.

“Cuando la guerra empezó hablé dos o tres veces con Putin y le dije que afectaba enormemente al hemisferio sur, que es donde Rusia tiene a sus mejores amigos y todo eso se está perdiendo”.

“Putin me escucha, pero no me contesta”.

“Europa tiene un apoyo relativo a Ucrania. Les mandan armas, pero no tropas”.

“Ucrania y la Argentina son los dos países más endeudados con el FMI y los dos pagamos sobretasas”.

“Tenemos derecho a vincularnos con todos los países que creamos conveniente para la Argentina”.

Las frases más fuertes de Alberto Fernández sobre la interna del Frente de Todos

“Soy muy seguro de mí mismo. Tuve muchos consejos cuando asumí. Hubo uno que tomé y fue del Papa: lo van a tironear de todos lados, lo único que le pido es que antes de reaccionar cuente hasta diez y eso lo cumplí a rajatabla y me sirvió”.

“Por ser yo, muchas veces me desencontré con gente que quiero, porque me pedían hacer cosas que yo no quería. Si hubiera hecho esas cosas dejo de ser yo”.

“Muchas veces pasó, pero finalmente hice lo que creía que tenía que hacer”.

“Hice lo que creí que tenía que hacer, pero muchas veces me sentí tironeado. La oposición intentó que ‘entregue’ a Cristina, jamás lo haría, no lo merece. También por los propios, para tomar decisiones que no acordaba”.

“Expropiando Vicentin teníamos que poner un montón de plata para quedarnos con la empresa y liberar a los directores que fueron unos tránsfugas. Mi disyuntiva fue no usar la plata de la gente y ver de qué modo me quedo con Vicentin. No me desentendí de Vicentin. Creo que decidí lo correcto, porque de otro modo hubiera tenido que pagarle a los accionistas y hubiera sido plata que le quité a los argentinos que pagan impuestos. Muchos compañeros no entendieron esto porque veían en la expropiación de Vicentin un acto de poder contra los poderosos”.

“Hubo mucho debate dentro del Frente inútil e incensario, porque se levantaban banderas como dogmas”.

“Un reformista opera sobre la realidad respetando las normas y las leyes y si no nos gustan las cambiamos, siempre dentro del Estado de derecho. Muchos compañeros creen que somos revolucionarios y el peronismo fue un sistema que siempre respetó la democracia y cambió muchas leyes”.

“No creo que en la conducción verticalista del peronismo. Tenemos demasiados ismos después de Perón. Tenemos que renovar una vez más la fuerza y terminar con los personalismos”.

“Me votaron para que seamos todos parte de un Frente. Muchos me dicen ‘¿por qué no le diste una patada en el traste al que te hizo tal cosa?’: Porque prioricé el Frente. Creo que la política es otra cosa”.

“Yo fundé el kirchnerismo. El chivo (Agustín) Rossi es kirchnerista, Gaby Cerrutti, (Daniel) Filmus, “Jorge) Taiana, Trsitán Bauer son kirchneristas. Si hay algo que no está en mis planes es terminar con el kirchnerismo. Mi objetivo es mejorar lo que somos y terminar con los personalismos”.

“No podemos estar toda la vida dependiendo de la opinión de uno. No debemos. Lo que busco es que nos integremos en un espacio de racionalidad política”.

“Mi adversario es el macrismo, la derecha recalcitrante. No tengo que perder tiempo en discutir con el compañero que me maltrata”.

“Saldemos las diferencias como se hace en una democracia: llamemos a la gente a que vote”.

“¿Yo no ejercí el poder? Lo único que yo no hago es un discurso del poder que ejerzo”.

“Tenemos algunas diferencias de cómo encarar la solución de algunos problemas. Cómo plantarnos al problema del Fondo era una discusión. Dilatar una solución nos condenaba a nosotros. Era parar toda la inversión. La discusión eras si no arreglábamos cómo seguíamos”.

“Los debates deben darse a puertas cerradas y no para darle de comer a los medios”.

“Quiero que gane el que mejor nos represente, si soy yo, soy yo”.

“Veo al peronismo definitivamente competitivo”.

“La solución no pasa por sacar gente del escenario. Lo último que haría es descalificarla a Cristina. Creo que es injustamente condenada. Lo que más preocupa de Cristina no es el resultado proscripción, sino la condena sobre una inocente”.

“Lo más importante es hablar de su inocencia. Si es inocente, nunca estará proscripta”

La postura de Alberto Fernández sobre las elecciones

“Lo que más quiero es que tengamos muchos candidatos. Que compitan los que quieran competir”.

“El pueblo confió en nosotros durante cuatro años, si queremos seguir nos tenemos que someter al voto primero de los nuestros y después popular”.

“Esta idea de quiero ser candidato es una idea que han puesto. Quiero ganar la elección con el mejor candidato o la mejor candidata que tengamos. Yo soy un engranaje más”.

“No creo que con el beneplácito de Cristina se gane una elección, si no diría no hagamos nada. Tampoco con el beneplácito del Presidente”.

“Cuando acompañé a (Florencio) Randazzo no queríamos romper nada, queríamos una PASO”.

“Qué mejor podría pasarnos que movilizar a toda nuestra militancia y generar un sistema para que todas las fuerzas estén representadas en las listas”.

“La gente a la hora de revisar la presidencia nuestra va a advertir que fueron tiempos únicos en la historia y que los llevamos bastante bien”.

“Cuando nos acerquemos a la elección y los ánimos se templen la gente se va a dar cuenta que fue mucho lo que hicimos y mucho lo que logramos”.

Alberto Fernández habló sobre su gobierno

“Estos cuatro años no fueron años felices. Fueron cuatro años terribles, la deuda del FMI, la deuda que dejó Macri, más la pandemia, más la guerra, más la sequía, es demasiado. Es un tiempo muy difícil de la humanidad en el que me tocó gobernar”.

“Tengo preocupación por no poder ordenar la pobreza, por no poder resolver la inflación”

“Al crecimiento hay que ponerle la cuota de justicia social que le falta”.

“El abaratamiento del salario es porque Macri hizo caer el salario real 20 puntos”.

“Cualquiera sea el candidato nuestro va a preservar la democracia, el empleo, el crecimiento, se va a dedicar a ver cómo paramos la inflación, a los que menos tienen”.

“No me deja tranquilo saber que la pobreza aumentó 4 puntos con la pandemia y la guerra”.

“Cada uno mantuvo su espacio en el Gobierno. Sigo trabajando con todos los funcionarios que tengo en el Gobierno y sigo trabajando bien. Una cosa es la disputa electoral y otra cosa es el Gobierno”.

“Todo mi equipo puso todo de sí para que las cosas no fueran la tragedia que podrían haber sido”.

“La pobreza se mide por el ingreso dinerario de una persona o una familia. Esa familia capaz que no recibe el dinero pero recibe el auxilio del Estado, que no es salario”.

“Hay un problema con la puja distributiva”.

“La suma fija desordena toda la paritaria”.

“El problema que tenemos es la cantidad de gente que está fuera del sistema”.

“No sé si este año va a haber una contracción, pero sí no va a crecer al mismo ritmo. Se va a desacelerar el crecimiento, no sé si va a ser al punto de no crecer”.

Alberto Fernández opinó sobre la oposición