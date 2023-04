Romina no será candidata: "No está en mis pensamientos".

Romina Uhrig fue una de las participantes fundamentales de Gran Hermano 2022, porque si bien no quedó entre los tres finalistas que llegaron hasta el último día, protagonizó muchos momentos álgidos en el reality de Telefe. Sobre todo por el debate que generó en el afuera al conocerse su pasado como diputada kirchnerista.

Ahora, ya con la competencia terminada, fue la propia Romina quien se refirió a esa etapa de su vida junto al padre de sus dos hijas menores, el ex intendente de Moreno Walter Festa.

Consultada entonces si le gustaría seguir en el mundo de la política y si sueña con ser intendente de Moreno, Uhrig fue tajante en su respuesta. "No está en mis pensamientos. Mi cabeza está en otros proyectos", aseguró Romina en el ciclo radial La mañana de CNN.

Y explicó: "Estoy haciendo mi camino, lo que siempre soñé y quise. Ojalá que se me abran las puertas -en los medios-. Hoy digo que no, porque quiero esto en mi vida". "No voy a ser candidata", afirmó la ex GH terminando así con los rumores sobre su relanzamiento electoral aprovechando la exposición que le dio Gran Hermano.

"Yo renuncié al Instituto de Previsión Social antes de entrar a GH... y nunca gané 700 mil pesos como decían, en ningún trabajo ni como diputada" aseguró por último la ex hermanita, quien insistió que su emprendimiento de uñas la ayudaba a tener un ingreso extra.

La furia del sobrino de Romina Uhrig con su tía: "Le llenaron la cabeza"

Luego de hacerse conocido al entrar en la casa de Gran Hermano 2022 para visitar a su tía Romina Uhrig en la primera tanda de familiares, lo cierto es que en las últimas horas Fabián Herrera hizo saber que la relación con su familiar al termino del reality de Telefe está totalmente quebrada.

Primero el joven reveló su asombro y malestar desde las redes sociales al enterarse que Uhrig lo había dejado afuera de la fiesta que se hizo en su casa para celebrar su vuelta al hogar. Y como si eso fuera poco, reveló que la ex diputada lo acusó de haberla perjudicado.

"Ella terminó con el aislamiento y me llamó pero me habló de una forma extraña... se ve que le llenaron la cabeza. Me dijo que cuando hablé de ella en los medios la terminé perjudicando, que le resté, que soy soberbio", confió a Teleshow.

“La verdad que estoy dolido. Encima en un programa dijo que había hablado bien conmigo y eso es mentira porque no me escuchó, habló ella y no pude decir ni una palabra. Me dejó angustiado... yo siempre la ayudé porque la quiero", agregó el sobrino de Romina dejando entrever que la pelea que escandalosa.

