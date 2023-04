Las alusiones al Titanic que escucha Cristina Kirchner

Cristina y su entorno temen que la crisis se agigante. Qué dicen y por qué no encuentran candidato a Presidente. la última charla Patricia Bullrich-Javier Milei.

Por Santiagp Fioriti.- Alberto Fernández volvió de Estados Unidos con la idea de que más pronto que tarde deberá resignar su carrera hacia la reelección. Lo mantendrá en reserva, por autopreservación, pero es un hecho que desistirá de la competencia.

Cristina insiste en privado, como lo hizo esta semana frente a su círculo de confianza mientras ejercía por unos días la presidencia de la República, que no cuenten con ella: está cansada y, por momentos, desahuciada. Sus únicos tiempos de paz los pasa con Helena, su nieta de siete años, la hija de Florencia y Camilo Vaca Narvaja. El resto es incertidumbre. Ni siquiera puede definir un candidato. Mira los números de inflación y se pregunta hasta qué punto aún existe espacio para esperar un milagro en los próximos sesenta días y poder sostener en la grilla a Sergio Massa.

Jorge Capitanich, una opción ultra entre los ultras que ven caer postulantes como castillos de arena y deliberan quién podrá defender el relato, acaba de recibir un nuevo mazazo. Resistencia, con el 54%, representa el segundo distrito con peores índices de pobreza de la Argentina, lo que es demasiado decir para un país asolado por niños y adolescentes con hambre. Capitanich fue intendente de Resistencia hasta 2019 y desde entonces gobierna Chaco, la provincia que también gobernó entre 2007 y 2015.

En La Cámpora siguen sin darse tregua. Sus referentes están enfrentados y no son muchos los que muestran interés por la campaña de instalación que procura hacer Eduardo De Pedro. El ministro lideró la rebelión post derrota en 2021 y se enfrentó para siempre con el albertismo, pero hoy mantiene roces con la feligresía K más fanática, que se espantó al verlo caminar por Expoagro, casi de la mano con la dirigencia agraria y los directivos de Clarín y La Nación.

Máximo Kirchner, líder camporista y presidente del PJ bonaerense, desconfía de todo aquel que pase a ver a su madre sin su intermediación. Uno de ellos es Axel Kicillof, que cree haber cerrado con ella, y solo con ella, su pasaporte a la reelección en la provincia de Buenos Aires. Sálvese quien pueda.

Lo acaba de decir Oscar Parrilli, el traductor del pensamiento íntimo de Cristina: "Tenemos que evitar que se hunda el Titanic”, declaró hace unas horas a El Destape. “La política está bailando en la cubierta”, suele decir Emilio Pérsico, el jefe del Movimiento Evita. Las alusiones al Titanic son recurrentes en el universo cristinista.

El 24 de junio es la fecha tope para la presentación de las listas para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto, pero diez días antes se tendrán que inscribir las alianzas electorales. El Frente de Todos se mantendrá bajo el mismo paraguas. Eso es lo que queda a solo un mes y medio de que se cumplan cuatro años del video de 13 minutos con el que Cristina anunció por Twitter la fórmula presidencial. No es mucho, pero es lo que hay. “A esta altura necesitamos un candidato invisible y sin pasado”, ironiza una fuente que trabajó en la construcción del Frente que volvió al poder en 2019.

Un candidato invisible o una sorpresa. El Presidente lo deslizó en los últimos días. Habló de la búsqueda de un Alberto Fernández versión 2023. Alguien que no está en el radar y que pueda provocar cierto asombro en el electorado. Es cierto que lo dijo como si la experiencia que lo llevó a él a la Casa Rosada no fuera un trauma que arrastra a toda la coalición a niveles bajísimos de popularidad. Primero habría que convencer a sus propios votantes de que la nueva opción no será más de lo mismo.

La búsqueda de un nombre nuevo, sin embargo, podría representar una coincidencia, un punto de partida con su mentora. Si bien la vicepresidenta sigue apostando por el ministro de Economía, también fantasea de a ratos con impulsar un candidato por fuera de lo que asoma hoy en la superficie. Quizá, incluso, con el atractivo de que no tenga que someterse a ninguna pelea interna para no sufrir desgastes anticipados.

La elección de un candidato único, de dos, o incluso de varios es, por estas horas, el principal debate proselitista en el oficialismo, por encima de los apellidos. ¿Conviene fomentar una interna? ¿O sería más estratégico ir con un solo candidato que tenga el apoyo de todos? Ambos tienen algo de lógica y ambas expresan el miedo al abismo.

Por un lado están quienes creen que la multiplicidad de aspirantes permitiría juntar votos que procedan de distintas peceras. Del electorado más cristinista (con un postulante camporista, por ejemplo) y de adherentes de opciones más moderadas, como la que podría expresar Daniel Scioli o algún funcionario de la primera línea del Ejecutivo, como Agustín Rossi.

Esa maniobra permitiría, a la vez, contrarrestar la atractiva interna de Juntos por el Cambio. Esta opción es abrazada por quienes piensan en que hay que jugar “con todos adentro”. Una suerte de “libertad de acción”, según palabras de un intendente que pasó hace unos días por el despacho de Cristina en el Senado. Un ardid para que nadie se sienta proscripto, si se permite la expresión. Los que alientan esta posibilidad resaltan que es antagónica al dedo histórico de la jefa y que eso podría ser visto como señal de apertura.

La otra chance es llegar a un candidato que tenga el visto bueno de los principales actores de la coalición, como sugirió el jefe de Gabinete el viernes. La frase, en los oídos de quienes buscan siempre una señal para volver a creer, llegó veinticuatro horas después de un encuentro que Rossi mantuvo en el Congreso con Máximo Kirchner, del que también participó Cecilia Moreau.

En las últimas horas trascendió que podría estar preparándose una cumbre entre Fernández, Cristina y Massa para empezar a resolver cómo salir del laberinto. La relación entre ellos se ha agravado, no solo entre el primer mandatario y su vice, también entre Alberto y Massa, que lo acusa de tener funcionarios que le operan en contra. Esas acusaciones volvieron a emerger esta semana, tras el viaje a Estados Unidos.

Al entorno massista lo saca de quicio la comparación con Martín Guzmán. Cuando los analistas económicos dibujan la curva inflacionaria y la cruzan con la de pobreza las reacciones son intempestivas. Pero es una comparación que llegó para quedarse porque la alimenta la propia Casa Rosada, que acusa a Cristina, y en menor medida también a Massa, de haberle puesto piedras en el camino al ex ministro.

Aun así, Cristina, Alberto y Massa deberán sentarse a resolver la cuestión electoral, en especial si deciden encolumnar la fuerza detrás de un candidato que los represente por igual. “Nos permitiría convertirlo en el más votado de las PASO y nos daría tiempo para mejorar los índices de inflación antes de las generales”, elucubran quienes se abrazan a esa estrategia.

Con el escenario de hoy, si el Frente de Todos concurriera a una interna más o menos pareja -es decir, un esquema similar al de Juntos por el Cambio en el que no se sabe quién puede ganar- podría darse un resultado de altísimo impacto: que Javier Milei se convierta en el postulante presidencial con más sufragios. Es un temor que une la grieta.

Milei avanza sin competidores y se propone entrar al balotaje. Hasta hace un tiempo, los kirchneristas de la provincia de Buenos Aires lo llamaban San Milei. Suponían que, cualquiera que fuera su candidato a gobernador, bastaría para restarle votos al delfín de Juntos por el Cambio y que eso haría más fácil la reelección de Kicillof. Pero una cosa es la Provincia y otra la pelea por la Nación.

Si el escenario está próximo a dividirse en tres tercios, como pronostican los pocos encuestadores serios que bajan al territorio en persona para hacer proyecciones de intención de voto, la pelea central de las fuerzas pasaría a ser el ingreso a la segunda vuelta. Milei, que corre de atrás, ya tendió puentes con Patricia Bullrich. Es, en verdad, recíproco.

La ex ministra escribió un tuit para repudiar que Alberto Fernández lo haya comparado con Hitler. Luego de postearlo, lo copió y se lo mandó por Whatsapp a Milei. El libertario, que la trata de usted, le agradeció. La comunicación entre ellos está abierta hace mucho y no tiene intermediarios.

La última vez que hablaron por teléfono, hace algunos días, Milei le contó a Bullrich que, ante un poderoso empresario, Horacio Rodríguez Larreta se habría preguntado por qué Milei lo ataca tanto a él y no a Bullrich, con el que podría dividirse el electorado. La presidenta del PRO valoró el gesto.

“Está implícito que si uno de los dos llega al balotaje, el otro va a apoyar. Piensan parecido”, confía una fuente que habla con ambos. Esa sola posibilidad podría amenazar la convivencia en Juntos. Por ahora, todos prefieren hacerse los distraídos.

Fuente: Clarín