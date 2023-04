Fito Paéz llenó Vélez y festejó "El amor después del amor"

“Va a ser una noche inolvidable”, prometió Fito Páez al subir al escenario del estadio de Vélez este sábado. Y lo fue.

El rosarino agotó las entradas en el José Amalfitani y este domingo hará el segundo de los dos recitales que forman parte de la gira “30 años de El amor después del amor”.

Su público, una mezcla de viejos fanáticos (algunos con sus hijos pequeños) y nueva generación de seguidores, coreó y bailó cada una de las canciones durante las 2 horas y media de show.

Fito Páez celebró las tres décadas de “El amor después del amor" en el estadio Vélez Sarsfield



De “El amor después del amor” a “Naturaleza sangre”

El show arrancó en el orden del disco, con “El amor después del amor” y “Dos días en la vida”. La voz de Emme, una de las integrantes de la banda, le sumó un brillo de otra dimensión a cada canción.

Para el tercer tema, “La Verónica”, Fito Páez estuvo acompañado de Nathy Peluso. “Tengo la suerte de que nos visite una artista enorme, monumental. De esas que van a ser para siempre”, fue la presentación que hizo. La cantante se despidió con un beso y un “Te amo, Fito”.

Después, el recorrido del álbum El amor después del amor se entremezcló con otro éxitos inoxidables. Algunos seguidores reclamaron la ausencia de “Sasha, Sissí y el Círculo de Baba”, “Creo” (un tema que se presumía infaltable) y “Detrás del muro de los lamentos”; otros se fueron felices por la inclusión de clásicos y joyas que el mismo artista reconoció que toca poco en los shows.

Antes de arrancar “11 y 6″, Páez distinguió y saludó a Juanse que estuvo en las primeras filas del estadio. Después, el exlíder de los Ratones Paranoicos coreó y bailó todo el recital. Siguió con “Naturaleza Sangre”.

La química con Fabiana Cantilo, el recuerdo al Flaco Spinetta y el saludo a Charly García

“Nunca tocamos juntos esta canción. La canción es muy linda, no tanto como ella. Ella me dijo que la quería tocar y me acordé que la escribí para ella”. No hacen faltan más palabras para presentarla.

Fabiana Cantilo subió al escenario con un vestido corto dorado que brilló tanto como la inmensa artista en la noche de Vélez. La versión de “Te aliviará” dejó a todos enamorados. La tremenda química entre los dos y la felicidad de hacer música juntos sigue intacta.

El homenaje a los 30 años de El amor... retomó con “Tráfico por Katmandú” y “Pétalo de sal”, tema que le dedicó a Luis Alberto Spinetta.

Después hizo una versión poderosa de “Los años salvajes” y pasó a “Un vestido y un amor”. Una bandera argentina se proyectó en las pantallas gigantes del escenario en el momento de la frase “Ya sé no te hace gracia este país”. Nada de sutilezas. Al final, la gente aplaudió más fuerte.

Improvisado o no, Fito alegó un error de sonido y se animó a cantar a capella “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. Vélez enmudeció y la voz del cantante fue suficiente para emocionar a todo el estadio.

De ahí pasó a un medley que hizo bailar al público:

Solo los chicos

Nada más preciado

Tercer mundo

Gente sin swing

Yo te amé en Nicaragua

Hey You! (Con Hernán Mala Fama)

No bombardeen Buenos Aires

El cambio de los climas, que acompañó el subibaja de emociones, fue una de las cosas más logradas del show.

Entre “Tumbas de la gloria” y “La rueda mágica” cantó “Margarita”, dedicada “a una de mis personas favoritas”, al final del tema, le habló directo a su hija: “Para vos, mi amor”.

Le siguieron una hermosa versión de “Confiá” y el clásico “Fue amor”.

Alejo Llanes subió al escenario vestido de arlequín para “Circo Beat”. Hizo una intro genial y acompañó a Fito en todo el tema. Un acierto.

Después de “Brillante sobre el mic”, Fito se animó a ser director de orquesta de su banda en una larga intro de “Ciudad de pobres corazones”, que tuvo un cierre potente a cargo del guitarrista Juani Agüero. “Le mandamos un beso a Charly que está viendo el show desde la casa”, dijo Fito, que sigue atento a cada detalle del show y de las personas que forman parte de su historia y de su presente.

Luego, Vélez vivió uno de los momentos más emotivos. El turno de David Lebon en el escenario. “Nunca me voy a olvidar esto en mi vida. Gracias por invitarme a estar con tu banda y con tu gente”, dijo. Tocaron “A rodar mi vida” y todo el estadio terminó bailando y revoleando abrigos. A esa altura, cerca de la medianoche y después de 2 horas de show, el frío ya no se sentía.

Cuando parecía que todo había terminado bien arriba, Fito volvió a aparecer tras un cambio de ropa y sonó “Cable a tierra” con la base de “Boys don’t cry”, de The Cure. Un delicioso delirio.

Antes del final, hubo tiempo para “Dar es dar” y “Mariposa tecknicolor”.

“Estamos en un mundo que arde y nosotros estamos todavía transmitiendo amor. Gracias a la banda maravillosa y a todo el mundo”, dijo el cantante y pianista antes de pasar al gran cierre con “Dale alegría a mi corazón”.

A Fito se lo vio feliz, alegre y emocionado. La banda estuvo a la altura con su potencia y precisión. Fue realmente una noche inolvidable.

El amor después del amor, de Fito Páez, el disco récord

El amor después del amor salió a la venta el 1° de junio de 1992, vendió 30 mil copias en dos días y 20 mil más en una semana. A fines de ese año alcanzó las 175 mil unidades vendidas, y a mediados de 1993 se convirtió en cuádruple platino.

Es el disco más vendido en la historia de la industria discográfica argentina.

La banda de Fito Páez en Vélez

Diego Olivero: bajo y coros

Gastón Baremberg: batería y coros

Juan Absatz: voz, teclados y coros

Juani Agüero: guitarra y coros

Vandera: voz, guitarra, teclados y coros

Emme: voz y coros

Belen Cabrera: Coreuta

Juan Barone: Percusión

Sección de vientos: Sudestada Horns

Ervin Stutz: trompeta y flugelhorn

Alejo von der Pahlen: saxo tenor y barítono

Manuel Calvo: trombón

Andrés Germán Ollari: trompeta y flugelhorns

Alejandro Martin: trompeta

Carlos Alberto Arín: saxo alto

Andrés Hayes Coni: saxo tenor

Iván Exequiel Barrios: trombón

