Boca Juniors goleó 3-0 a Barracas Central este sábado por la Liga Profesional en lo que fue el estreno de Mariano Herrón como técnico interino después de la salida de Hugo Ibarra al frente del equipo. En medio de un panorama plagado de incertidumbres por quién será el sucesor del Negro, el entrenador no llevó certezas sobre su futuro e incluso puso en dudas que él esté al frente del equipo en la Copa Libertadores

Una de las primeras consultas en la conferencia de prensa estuvo vinculada justamente a lo que sucederá con él en los próximos días, teniendo en cuenta que asumió de manera interna por dos partidos y hasta el momento no parece haber un candidato que pique en punta para hacerse cargo del banco del Xeneize. “No me corresponde a mí tomar esas decisiones, yo trabajo en el día a día y a mí en esta oportunidad me toca ayudar desde ese lugar. El futuro se verá, solamente eso. No sé si voy a dirigir el jueves todavía”.

Copa Libertadores

El jueves Boca Juniors visitará a Monagas, en el debut por la Copa Libertadores, uno de los grandes objetivos de la institución. Herrón quiso ser cauto al respecto: “Tengo que ayudar en este momento y solamente pienso en el entrenamiento de mañana. Si el lunes hay un nuevo entrenador, yo volveré a mi lugar”, insistió.

Con respecto al rendimiento del equipo, que cerró un partido brillante en el que goleó 3-0, Herrón le adjudicó todos los méritos a sus dirigidos: “La actitud de los chicos es para resaltar y agradecerles a ellos el esfuerzo que hicieron para sacar el partido adelante”. Además, sostuvo que no tuvo tiempo de realizar demasiados trabajos en estos tres días de prácticas y por eso resaltó la actuación de los futbolistas: “Todo es mérito de los chicos que hicieron un gran partido”.

En el último partido por la Liga Profesional, el Xeneize conducido por Ibarra había caído 3-2 ante Instituto en La Bombonera, y aquella noche la hinchada se hizo sentir con silbidos contra futbolistas puntuales como Sebastián Villa y Guillermo Pol Fernández, quienes hoy fueron titulares: “Son jugadores de mucha jerarquía, la gente está en todos su derecho de manifestarse pero nosotros confiamos seriamente en ellos dos”.

Boca Juniors se entrenará el domingo y en la semana viajará a Venezuela para el partido ante Monagas por la Copa Libertadores. Por el momento, será Herrón quien dirija ese partido a menos que en las próximas horas se llegue a un acuerdo con un nuevo director técnico. Después de la negativa de Gerardo Martino, la dirigencia intenta cerrar otro entrenador de jerarquía y en los últimos días la danza de nombres ha sido demasiado amplia por lo que son varios los candidatos entre los que se incluyen a Diego Martínez, actualmente en Tigre.

Con la victoria ante Barracas Central, el Xeneize alcanzó los 14 puntos y se mantiene a 7 del líder, River Plate. El próximo fin de semana recibirá a Colón en La Bombonera.