Mario Pergolini criticó duramente a Gran Hermano

Con un promedio de rating de 28,5 puntos, el lunes pasado llegó a su fin una nueva edición de Gran Hermano. El reality conducido por Santiago del Moro que terminó consagrando como ganador a Marcos Ginocchio, fue lo más visto de la televisión abierta argentina tanto de 2022 como de lo que va del 2023. Y se convirtió, sin lugar a dudas, el gran éxito de los últimos años. Sin embargo, en diálogo con Por si las moscas, en La Once Diez, Mario Pergolini salió a cuestionar al programa.

“Gran Hermano atrasa, porque es un formato viejo que tiene 30 años. No se le cae una idea a nadie, es un formato que se puede aprovechar de otras formas y son negocios que se pueden utilizar más globales, bajan los costos, y pueden simular más inversión”, comenzó diciendo el creador de CQC. Y siguió: “Es raro que funcione porque se le vieron mucho los hilos, se notaba. Pero funciona porque a las audiencias más chicas les gusta encariñarse con alguien, a los más grandes indignarse porque son unos vagos, y funciona porque lo llevan a distintas plataformas”.

En esa misma línea, el conductor analizó: “Estamos intentando llamar la atención de las audiencias como podamos y todo lo que genere conversación, funciona muy bien. Cuando se ven los hilos, comúnmente hay una generación a la que no le gusta. Pero hay otros que si porque genera chisme y funciona muy bien. Creo que esa es la gran mirada”.

Por otra parte, Pergolini hizo referencia a los avances tecnológicos en relación a los medios tradicionales. “La tecnología me llevó a generar contenido, todo fue yendo impulsado de esa manera. Creo que siempre estuve más relacionado a esto, tratando de ver cómo la tecnología podía hacer entretenimiento, que buscando ese camino en relación a los medios”, señaló.

¿Vos conocés a Alfa?’

Cabe recordar que, a principios de marzo, Pergolini respondió a los dichos de Walter Santiago, quien había asegurado que en su juventud había trabajado con él vendiendo tiempos compartidos. “Estaba en mi casa el fin de semana y viene Matías, mi hijo, y me dice ‘¿vos conocés a Alfa?’”, relató en Vorterix el conductor, quien aseguró que no estaba al tanto de las instancias del reality y no registraba la presencia del participante, más allá de conocer su nombre. Entonces, el joven le mostró una entrevista de Teleshow, que desembocó en una enumeración de personas con las que había trabajado en algún momento con el ex vendedor de autos.

“Vendí tiempo compartido en una empresa. Yo estaba en esa época en Radio Continental. A los 16 ya trabajaba en radio, pero no me alcanzaba para vivir y vendí tiempo compartido. Trabajé ahí en la época que dice Alfa”, reconoció entonces Pergolini. Y al ser consultado sobre si realmente conoce al ex hermanito, la respuesta fue directa: “Entiendo que sí”.

“No me acuerdo ni de compañeros del colegio, para que te des una idea. La verdad es que no sé quién sos, te pido mil disculpas, es un problema cerebral”, se justificó el conductor, al que luego se le mostró una fotografía del participante de joven. Y entonces disparó: “Creí que estábamos viendo una porno de los ‘70, ok, ok”. Pero siguió con su relato. “Ni me acordaba que había vendido tiempo compartido, si este señor no lo sacaba adelante... no estaba en mi cabeza, incluso da la dirección donde fue y era ahí”, expresó.