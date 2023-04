Kicillof defendió la expropiación de YPF

El gobernador bonaerense Axel Kicillof calificó de “absoluto absurdo jurídico” la sentencia de Loretta Preska, jueza de la Corte del Distrito Sur de Manhattan, Nueva York, que ayer falló contra la Argentina la demanda contra el país a raíz de la expropiación, en abril de 2012, de la mayoría accionaria de YPF, hasta entonces en poder de la empresa española Repsol.

Kicillof defendió la estatización de la petrolera e interpretó la decisión judicial en clave política, del tipo conspirativo. “Este es un año electoral, así que no me extraña que se vuelvan a meter los buitres justo en el medio de la campaña. Esto me hace acordar un poco a 2015. También pueden aparecer otros fallos que están dando vueltas. Puede ser una embestida de los fondos buitre siempre contra la misma fuerza política, contra las mismas personas incluso. A los buitres de afuera se le agregan los caranchos de adentro que quieren usar esto a favor en la campaña”, dijo quien en 2012 era ministro de Economía de la Nación y encabezó la operación.

Preska no falló contra YPF, sino contra el Estado argentino y a favor de los fondos Burford Capital y Eton Park, que habían comprado los derechos de la demanda a accionistas de YPF que habían planteado en sede judicial la violación a los estatutos de la compañía. De todos modos, la juez accedió a la petición de YPF de desestimar los reclamos en su contra, lo que hará que el Estado Nacional sea quien deba resarcir los fondos que reclaman los litigantes.

En ese sentido, en declaraciones a Radio 10, Kicillof dijo: “De todas maneras no está resuelto. No está determinado el monto de la sentencia, así que son todas especulaciones, y segundo que se va a apelar porque es absurdo. Es una noticia de algo que está incompleto y que va a haber que seguir peleando”. Argumentó que la decisión de expropiar YPF “fue tomada por el Congreso de la Nación por una amplia mayoría donde votaron los radicales, votó Pichetto”, extendiendo la responsabilidad por lo sucedido.

El monto final del resarcimiento a los demandantes debe ser todavía fijado por la jueza, que ayer ordenó a Burford Capital y a la República Argentina a utilizar la “Fórmula D” para calcular los daños a los accionistas, explicó el abogado Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors y especialista en la causa, quien hoy en su cuenta en la red social Twitter precisó que, según Burford y considerando el rango de precios de las acciones de YPF, el monto sería de entre 8.300 y 19.376 millones de dólares.

“Preska hizo lo que se esperaba: dejó afuera del caso a YPF y fue cautelosa porque no puso el número pero fijó lineamientos para que el juicio siga en su corte y se determine la compensación económica. Habrá apelaciones, pero Burford podría pedir embargos si el país no paga o no deposita garantías”, resumió Maril a Infobae.

En tanto, desde YPF destacaron que la jueza reconoció que la empresa “no tenía responsabilidad y no es garante del estado nacional, por lo que sus activos están fuera de riesgo”.

“Recuperar YPF es un ejemplo de lo que era gobernar con coraje y con amor a la patria”

Así lo aseguró Kicillof en sus declaraciones radiales. “La decisión de recuperar YPF para la Argentina es una de las decisiones políticas más importantes de las últimas décadas. Marcó un antes y un después en materia de política energética. Había un vaciamiento total con la privatización que se hizo en los ‘90 y a partir de ahí se recuperó YPF, se puso en marcha Vaca Muerta”, señaló. Y agregó: “Si esta elección la gana el macrismo, si gana Juntos por el Cambio, no hay ninguna duda que van a volver a privatizar YPF. Esto es lo que está en juego”.

Consultado por el medio Infobae acerca del fallo judicial que se conoció ayer, Nicolás Gadano, execonomista senior de YPF y autor de una historia del petróleo argentino, destacó la indefensión legal en que la reestatización dejó a la Argentina por haber cometido la “picardía” de expropiar solo 51% de la empresa, para poder controlarla. El estatuto de YPF, vigente desde los años 90 en la Argentina y en EEUU, donde cotizó y sigue cotizando, recordó Gadano, “justamente protegía a los accionistas minoritarios contra esta clase de cambio de control y exigía que si alguien tomaba el control de la empresa debía hacerles una oferta de compra a todos los accionistas. Eso, en 1999, obligó a Repsol a pagar USD 44 por acción, algo a lo que todos accedieron porque era un precio muy alto”.

En cambio, el gobierno que en 2012 presidía Cristina Kirchner, con Kicillof como ministro de Economía, no hizo la oferta de compra al resto de los accionistas, como mandaba el estatuto, de fuerza legal tanto en la Argentina como en EEUU, pues estaba registrado en la SEC, el regulador bursátil norteamericano, para cotizar en Wall Street.

Por eso ayer Maril señaló a Infobae que un aspecto muy interesante del fallo de Preska era que “les dijo a Cristina, a Kicillof y al Congreso de ese momento que interpretaron muy mal la ley argentina”. Por esa razón, agregó Gadano, “más allá de los esfuerzos jurídicos, todo indica que con el fallo de hoy vamos a tener que pagar muchísimo dinero”.

Aquella vez, en una exposición en el Congreso a propósito de la medida, tomada por decreto, Kicillof dijo –dedos en ristre- “los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto”. Esto es, reconoció expresamente y se envaneció de violar un estatuto válido según la ley argentina (y también en EEUU).

Por esa misma razón, en julio de 2019, el actual embajador argentino en Arabia Saudita, Guillermo Nielsen, tildó de “ignorante” a Kicillof, por la forma en que había procedido. Alberto, el entonces precandidato presidencial, que en agosto se impondría en las PASO, zanjó la situación señalando “”Si hay algo que está lejos de Axel es la ignorancia”. Pero apenas asumido designó a Nielsen presidente de YPF, cargo que ostentó durante un año, antes de la designación en su reemplazo de Pablo González, exdiputado y senador nacional por Santa Cruz y exvicegobernador de la provincia, un hombre del riñón del kirchnerismo.

En igual sentido que hace 4 años se había pronunciado Nielsen lo hizo ayer Emilio Apud, exdirector de YPF, quien recordó las palabras y los gestos de Kicillof en el Congreso, jactándose de que desconocería el estatuto de YPF. “Como dicen los abogados, a confesión de parte relevo de prueba”, dijo a Infobae. “Un fondo de inversión como Burford no iba a comprar un juicio si no sabe que lo va a ganar”.

“Todo esto es consecuencia con retardo de una mala decisión del último gobierno de Cristina Kirchner por recomendación de Kicillof, que pensó que ganaba una caja y no pensó en las consecuencias. No conocía lo que es una empresa como YPF, cuyos activos, como Vaca Muerta, no significan utilidades y caja inmediatas.

“La sentencia no va sobre YPF sino sobre la Argentina. Lo que hizo fue ignorante e irresponsable”, dijo Apud, quien recordó que, tras las negociaciones que encabezó Kicillof, la Argentina le terminó pagando a Brufau (entonces máximo ejecutivo de Repsol) más de USD 8.000 millones (por el 51% de YPF), que es lo que vale hoy el 100% de la empresa”, cerró el exdirector de la compañía.

Fuente: Infobae