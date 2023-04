En una campaña organizada por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT) y el Colegio de Veterinarios de Tucumán, el Médico Veterinario Luis de Chazal da recomendaciones sobre el cuidado de nuestras mascotas.

En primer lugar, la automedicación de las personas como el uso de medicamentos en animales sin prescripción médica o veterinaria, resulta peligroso en varios aspectos. Los medicamentos o drogas en general, salvo algunas específicas, son las mismas para uso humano (UH) y para los animales.

Desde el punto de vista tanto legal como la fabricación, presentaciones, distribución y comercialización tienen canales diferentes, el expendio de los de UH se realiza en farmacias, algunos son de venta libre mientras que la mayoría son bajo receta médica simple o archivada. Los productos veterinarios se denominan zooterápicos y son comercializados en veterinarias o establecimientos afines que deben contar con la dirección técnica de veterinarios matriculados.

La prescripción de medicamentos de UH en animales, sobre todo en mascotas es habitual y en general los veterinarios los recetan cuando no hay presentaciones adecuadas para cada especie y peso, o bien no son fabricados por la industria veterinaria.

Ocurre con drogas específicas para las distintas especialidades, bajo receta simple o por duplicado, por ejemplo: Quimioterapia Oncológica, Neurología, Oftalmología, Psicoterápicos, analgésicos potentes y derivados morfínicos, anestésicos, ansiolíticos, etc.

Por lo tanto, en ocasiones el veterinario se ve obligado a utilizar productos expedidos por las farmacias, siempre con las recetas y las indicaciones correspondientes.

¿Debemos medicar a nuestras mascotas sin prescripción médica?

Respecto la administración de medicamentos sin control médico o veterinario siempre puede ser peligroso, debido a la toxicidad, reacciones adversas, contraindicaciones, sobre o sub- dosificación, etc. o simplemente no tener la acción o efecto buscado.

Hay un grupo de medicamentos común en humanos, sobre todo los denominados AINES (antiinflamatorios no esteroides), como Ketorolac, Paracetamol, Ibuprofeno, Aspirinas, etc., suelen producir intoxicaciones graves en mascotas, provocando daños gástricos, insuficiencia renal, defectos en la coagulación, entre otras, principalmente dependiendo de las dosis y frecuencias usadas, las cuales son muy distintas entre especies. Otro grupo importante es el de los antibióticos cuya mala o irregular administración genera resistencia de los gérmenes causantes.

Cualquier producto farmacéutico o zooterápico debe ser administrado a los animales con supervisión profesional responsable, debido a una amplia variación de indicaciones, contraindicaciones y toxicidad según especie, las dosis y frecuencia de administración son muy variables de acuerdo al peso, enfermedades preexistentes etc., incluso en productos comunes como pipetas, antiparasitarios, champúes y alimentos de prescripción médica

Por lo tanto, resulta recomendable que, a los animales, sobre todo las mascotas no se les administre ningún medicamento tanto de uso humano como veterinario, sin asesoramiento profesional responsable.

Médico Veterinario: Luis de Chazal (1º Vocal de FEPUT – Presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Tucumán). MP: 039 CMVT

Fuente: FEPUT