Luego de la gran noche de emoción que vivió Marcos Ginocchio tras consagrase como el campeón de Gran Hermano 2022, las redes estallaron al ver al campeón muy cerca de su ex, Julieta Illescas.

Y si pasar por alto este acercamiento, las panelistas de LAM indagaron a su entrevistado sobre su situación sentimental: “Cuando estaba en la casa es como que, después de tanto tiempo que pasamos juntos, me daban ganas de saber por la otra persona”.

“Yo pedí que ella esté en la final. Cuando estaba mal y mi hermana me preguntaba qué me pasaba, yo le contaba que estaba pensando mucho en ella y le conto que la quería ver y le quería hablar, y por eso fue”, agregó.

Por otro lado, Marcos no le cerró las puertas a una posibilidad de reconciliación con Julieta: “No somos novios. ¿Si hay posibilidad de que lo seamos? La verdad no sé porque tengo que hablar con ella y ver qué pasó ella todos estos meses, y yo también. Todavía no pudimos tener contacto”.

“No tuvimos tiempo para hablar nada. No sé qué es lo que ella vivió y pasó, y ella tampoco sabe de mí. Yo quería saber cómo estaba cuando estaba en la casa, sentía esa conexión. Nosotros salimos tres años y medio”, continuó.

"¿Si estoy enamorado de mi ex? salí muy confundido de la Casa" sentenció. Por último, sobre las razones que le pusieron punto final al noviazgo, el joven cerró: “Fueron muchas cosas. No teníamos mucho tiempo para vernos. Yo estaba mucho y ella también. Estudia idiomas, juega al hockey, eso a veces influye en la relación, sumado a otras cosas. ¿Si estoy enamorado de ella? Yo salí muy confundido de la casa”.

El padre de Marcos opinó si Marcos se siente atraído por Julieta Poggio

Luego del emotivo reencuentro que tuvo con su hijo, Marcos, en la casa de Gran Hermano 2022, José Ginocchio pasó por LAM y fue contundente cuando le preguntaron si pensaba que el joven se sentía atraído por Julieta Poggio.

“Vos que lo conoces a tu hijo, ¿le gusta Julieta? La verdad”, fue la pregunta al hueso que le hizo Nazarena Vélez en vivo, en el ciclo de América. Fue entonces que el invitado de la noche se sinceró: “Yo creo que sí le gusta”.

“Julieta es una chica muy linda, carismática y seductora, pero Marcos respeta muchísimo porque ella es una chica que esta de novia”, agregó, dejando en claro que el participante no fue más allá con su compañera por su estado civil.

Fuente: Ciudad Magazine