Marcelo Tinelli es un hombre bien familiero no es ninguna novedad. En cada oportunidad que tiene a mano, el conductor muestra con orgullo la relación que construyó con sus cinco hijos. Y como no podía ser de otra manera, cenó con ellos en la noche del viernes, a la espera de que el reloj marque las doce y empezar todos juntos su cumpleaños número 63.

El conductor celebró en compañía de Micaela y Candelaria -de su relación con Soledad Aquino-, Francisco y Juanita -de su vínculo con Paula Robles- y el más pequeño, Lorenzo, fruto de la unión con Guillermina Valdés. Los cinco posaron sonrientes y abrazados en un restaurante de Buenos Aires, con la felicidad de estar otra vez juntos luego de un tiempo prolongado, que por diversos compromisos los tenían en diferentes partes del mundo.

La foto familiar

“Que pleno y feliz me siento en la previa de mi cumple con mis 5 hijos. Los amo tanto tanto”, escribió el creador de ShowMatch, poco antes de que dieran las 12, y resumió el encuentro en dos palabras: “Noche mágica”. La panelista Yanina Latorre, el músico Manuel Wirtz y la abogada Ana Rosenfeld fueron de los primeros famosos en saludarlo, en una publicación que rápidamente trepó en likes y comentarios.

Para conseguir esta fotografía, el hombre de Bolívar recibió la visita de sus dos hijas que viven en el extranjero. Micaela se encuentra radicada en México, donde su pareja, el futbolista Lisandro Lisandro López defiende los colores del Tijuana. Por su parte, Juanita viajó a París hace un mes, para continuar su carrera como modelo en la Ciudad Luz.

“Los amo y los extrañaba mucho”, escribió la mayor entre los comentarios, mientras que su pareja tampoco quiso perderse el festejo y dejó su saludo. En tanto, Juanita había protagonizado un divertido video en complicidad con su tío, Luciano "El Tirri", que registró cada detalle mientras la modelo cuando le golpeó la puerta de su habitación para despertarlo de manera inesperada.

El nuevo desafío del conductor

En el plano profesional, Tinelli también vive días agitados ya que el miércoles se oficializó su llegada al canal América como gerente artístico. El rumor, que circuló durante varios días, se hizo realidad cuando el conductor y empresario llegó pasadas las 19 horas a la emisora para firmar el contrato.

De esta manera, llegará al canal este año con su clásico e histórico formato ShowMatch y Bailando 2023. Así, luego de 17 años en El Trece, donde terminó su contrato en diciembre del año pasado y donde se lo vio por última vez al frente de Canta Conmigo Ahora, Tinelli retoma su programa más exitoso para la señal de Palermo.

“En este mes de abril, antes de comenzar a trabajar en la gerencia artística, creo que es importante conocer cada uno de los programas, ver cómo están armado cada uno, conocer a los conductores, a los compañeros que están detrás de cámara”, señaló Tinelli en diálogo con Ángel de Brito en LAM, donde hizo pública la firma. “América está en un muy buen momento, está creciendo día a día y ojalá pueda aportar mi granito de arena. A partir de julio, si Dios quiere, vamos a hacer un programa en el prime time”, adelantó.

Fuente: Teleshow