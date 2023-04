Mientras el Frente de Todos esquiva las definiciones electorales y a la fecha no hay un candidato a presidente, la militancia -y un sector del oficialismo- ya tomó partido en la interna. El operativo clamor por “Cristina Presidenta” comenzó hace meses y lo que inició con palabras pasó a la acción: se organizó un primer plenario en Avellaneda bajo el lema “Luche y Vuelve. Cristina 2023″. Y ahora se confirmó el segundo de esta serie de eventos. Y habrá un tercero.

El kirchnerismo realizará mañana en Resistencia, Chaco, un nuevo “plenario de la militancia” con la consigna “Democracia sin proscripción. Nordeste con Cristina”, en respaldo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y con el objetivo de impulsar su participación en las listas del FdT de cara a las elecciones de este año. El anterior fue el 11 de marzo, en coincidencia con el aniversario de la victoria electoral de Héctor Cámpora en 1973. La tercera jornada será en La Rioja, aunque todavía no hay fecha.

El encuentro del Nordeste, según informaron los organizadores, será este sábado en la Gala Convenciones de Resistencia, a partir de las 16.30, con la presencia de militantes provenientes de las provincias de Formosa, Misiones, Chaco y Corrientes. La apertura estará a cargo de dirigentes chaqueños, luego se realizará el debate en comisiones y a las 18.30 tendrá lugar el acto de cierre, que estará a cargo del gobernador chaqueño Jorge Capitanich.

“El sábado nos encontramos en Resistencia, Chaco, con el objetivo de frenar la proscripción de Cristina”, manifestó en su cuenta de Twitter el titular de Acumar y titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, que forma parte de la organización del plenario. “Lo necesitamos no solamente los y las militantes, sino el conjunto de la sociedad democrática”, agregó Sabbatella.

El encuentro en Chaco fue organizado por la llamada Mesa de Ensenada, que reúne periódicamente al gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el diputado y presidente del PJ provincial, Máximo Kirchner; intendentes; gremialistas y los máximos referentes de los partidos que integran Unidad Ciudadana. En una reunión de la que participó Capitanich, se cerró el evento del 1 de abril en Resistencia. Será el primer plenario de la militancia fuera de la provincia de Buenos Aires, uno de los objetivos planteados por el grupo que motoriza la candidatura de Cristina Kirchner.

Máximo Kirchner, líder de La Cámpora y el PJ bonaerense, en el acto kirchnerista en Avellaneda (Foto: NA).

Al igual que sucedió en el plenario de Avellaneda, la Vicepresidenta no participará del evento militante, aunque dio el visto bueno para realizar esas reuniones en diferentes puntos del país. En ese primer plenario asistieron Kicillof, Máximo Kirchner y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro; presencias que no están previstas en el encuentro de la provincia norteña. “El grupo Ensenada ha decidido que esta sea la primera de las convocatorias, que no van a parar hasta fines de junio. Cristina es la única candidata”, aseguró semanas atrás la presidenta del bloque de senadores bonaerenses, María Teresa García.

Respecto del acto en Chaco, cabe recordar que Capitanich es otro de los nombres que el entorno K contempla para la Casa Rosada. En el marco de una gira que realizó en la provincia de Buenos Aires para presentar su libro ‘Argentina merece más’, el mandatario chaqueño consideró que Cristina Kirchner es la “líder” del Frente de Todos y “debería ser la candidata” a presidenta en las próximas elecciones. Consultado sobre su posible postulación para la Casa Rosada en caso de que la exmandataria desista de presentarse aseguró: “No hay que poner el carro delante de los caballos”.