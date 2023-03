El próximo 24 de mayo el cantante cordobés Rodrigo Bueno, fallecido en un accidente de tránsito el 24 de junio del 2000, cumpliría 50 años y Belgrano, club de sus amores, decidió realizarle un homenaje con el lanzamiento de su nueva camiseta.

"El Pirata" cordobés publicó imágenes en sus redes sociales de la nueva indumentaria en "homenaje al Potro Rodrigo" que saldrá a la venta el próximo lunes en la tienda oficial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Club Atlético Belgrano (@clubatleticobelgrano)

Más información

Barcelona reconoció intentar repatriar a Messi

El contrato del rosarino con el PSG se termina a mitad de año y el astro rosarino debe negociar por su extensión allí o con un nuevo club, y siempre surge el posible regreso a Barcelona. En este contexto, el vicepresidente del Blaugrana reconoció contactos con el entorno de Leo, pero, según lo difundido, no existió hasta el momento una oferta formal para su vuelta.

Novedades sobre el futuro de Lionel Messi: Barcelona reveló contactos con su entorno

En la rueda de prensa de presentación del torneo Barça Academy World Cup celebrada en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, el vicepresidente del área deportiva del Barcelona, Rafa Yuste, abogó este viernes por el regreso de Leo Messi al club azulgrana y reconoció contactos con la familia del delantero.

El directivo señaló que tiene "mucho respeto" al club francés, con el que Messi tiene contrato hasta el próximo mes de junio, si bien no escondió que, a nivel personal, le gustaría que el futbolista volviera a vestir la zamarra azulgrana. "Siempre he tenido la espina clavada de que Leo (Messi) no pudiera continuar en el Barça. Por supuesto que me encantaría que volviese", explicó Yuste, quien agregó que el "enamoramiento (entre el jugador y el club) es mutuo" y "el destino es sabio y te hace volver donde debes estar".

Con todo, Yuste admitió que recientemente el presidente del Barcelona, Joan Laporta, se reunió con el padre del futbolista y apuntó que existe "buena relación" con el entorno del jugador. No obstante, el dirigente del club azulgrana matizó que un eventual retorno de Messi al Camp Nou dependerá de la situación económica del club, muy condicionada por la normativa del 'fair play' financiero impuesta por La Liga.

Pese a que Yuste se mostró favorable al regreso de Messi, indicó que no existe "un plan de ataque" para contratar al futbolista y subrayó que tiene "mucho respeto" al PSG.

Messi volvió a entrenar en PSG y ya piensa en Lyon

"La Pulga" ya está con la cabeza en el próximo partido de Ligue 1: ante el Olympique Lyon de Nicolás Tagliafico, otro campeón del mundo. Tendrá lugar este domingo a las 15.45, hora de Argentina, por la fecha 29 del certamen doméstico francés. PSG le lleva 7 puntos a su más inmediato perseguidor, Olympique de Marsella, y quiere seguir manteniendo la distancia para encaminarse cada vez más al título, que podría ser el 43° en la carrera de Messi.