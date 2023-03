Tras la negativa de Gerardo Martino, el Consejo de Fútbol sigue en la búsqueda de DT y Caruso se postuló: "¿Cómo no me voy a animar?".

Esta mañana, Gerardo Martino le comunicó a Boca que rechazaba el puesto que le ofrecieron como entrenador y el Consejo de Fútbol perdió a su principal candidato. Mientras varios nombres circulan al rededor del Xeneize, Ricardo Caruso Lombardi aseguró: "La gente en la calle me grita 'agarrá Boca'".

El experimentado entrenador sostuvo que “los jugadores los tenés, sin ninguna duda” y que lo que ahora necesita el club de La Ribera es “un técnico con espalda”. “En Boca, como todos los equipos grandes, tienen jugadores grandes y no debe ser fácil manejarlos. Manejar un grupo así se te complica. También pasa por lo anímico. En el fútbol argentino el técnico últimamente no es respetado. Creo que por eso buscan a alguien con nombre. Vos no le vas a patear el banco a Bianchi. No buscan cómo juega, si puede funcionar, eso es la sensación que me da”, añadió.

Caruso Lombardi expresó que está dispuesto a dirigir a Boca Juniors

En un diálogo con Radio La Red, Caruso Lombardi declaró: “¿Cómo no me voy a animar a ser el DT de Boca? Me animo a Boca, dirijo hace 30 años. Boca tiene muchos chicos grandes y debe ser difícil manejarlos. Figal está en un muy buen momento. En Boca no tenés demasiadas alternativas, ese es el problema".

Caruso se postuló: "¿Cómo no me voy a animar?"

Luego, el director deportivo de Deportivo Español aseguró que, si fuese entrenador de Boca, jugaría con Darío Benedetto y el uruguayo Miguel Merentiel de doble 9 y opinó sobre el caso de Mateo Retegui: “Si yo estaba en Boca el primero que venía era Retegui".

“En defensa tantas variantes no tenés, porque hay muchos lesionados. Figal está en un momento muy bueno. Cuando estás en el día a día podés sacar muchas conclusiones, como un chico de la tercera que la rompe. Creo que la dupla con Valdez no la podés tocar”, comentó sobre la zaga central. En el lateral derecho apostaría por el peruano Luis Advíncula y en el sector izquierdo colocaría a Agustín Sandez sobre el colombiano Frank Fabra: “Está muy bien, confiado y con gol”, sostuvo sobre el juvenil.

El esquema de su Boca Juniors sería un 4-4-2 “con carrileros punzantes, como (Sebasitán) Villa o (Norberto) Briasco. Podés jugar con dos 9, como (Miguel) Merentiel o (Darío) Benedetto. En Boca tenés que buscar así, y más de local”

“A Boca lo veo lento, pero por las características de los jugadores. Romero es muy inteligente y con pases rápidos, pero es lento. Vázquez me gusta muchísimo y creo que lo desperdiciaron. En su mejor momento lo desperdiciaron”, soltó Caruso Lombardi.

Por último, quien tuvo su última experiencia como DT en Belgrano en 2021 aseguró en el fútbol argentino, últimamente, no se respeta al director técnico y sentenció sobre Boca: “Pasan cosas raras, no está bueno lo que hicieron con Battaglia o Ibarra. Yo no aceptaría que Riquelme me arme el plantel".