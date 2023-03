A pocos días de que Marcos Gianocchio se consagrara ganador de Gran Hermano, se abrió el casting para la edición 2023. Y la hermana de Thiago, exparticipante, ya se postuló.

“Camila, la hermana de Thiago, ya mandó su video para participar de Gran Hermano 2023″, contó Pampito vía Instagram, junto al video de Cami presentándose y contando por qué según ella debería ser convocada.

“Me llamo Camila, tengo 28 años y soy de Virrey del Pino... Me gustaría entrar a la casa de Gran Hermano por la experiencia. Soy divertida, auténtica, jodona, no me gusta la mala vibra... Quiero mostrarme tal cual soy”, contó Cami, mirando a cámara. En la misma filmación, Cami dejó bien en claro que nada le importa lo que dicen de ella.

“No me importa lo que la gente opine de mí... Si soy gorda o flaca, me amo y muestro cómo soy... Amo que la otra gente se refleje en mí porque hay mucha gente que no se quiere”, fueron algunas de las palabras que remarcó la hermana de Thiago. Luego, la joven, con muy buena onda, agregó: “Sinceramente, soy una carita bonita... Me gusta bailar, joder, estar en familia y me encantaría vivir esta experiencia”.

Camila Deniz sufrió algunas críticas y señalamientos en Instagram

Tras el ingreso de Thiago a Gran Hermano, la joven aprovechó para lanzar su carrera como modelo y hace unas semanas blanqueó su relación con Brian Buley, uno de los protagonistas de El Marginal.

La hermana de Thiago Medina debutó como modelo: “Ella ama la cámara y la cámara la ama”

Tras su paso por Gran Hermano (Telefe), no solo los participantes cobraron exposición mediática, sino también sus familiares. Tal fue el caso de Camila Ayelén Deniz, la hermana de Thiago Medina, que explota su faceta influencer y ahora debutó como modelo.

Así, la joven vio que su alcance podría ser mayor y decidió apostar por más y cumplir su sueño de ser modelo. En su cuenta de Instagram compartió una fotografía que dejó a todos muy sorprendidos.

En el posteo se la vio posando muy sonriente y vestida con un look veraniego de musculosa verde y chaleco de jean combinados con un pantalón blanco estampado. Todas las prendas forman parte del local de indumentaria de Mar Tarrés, una famosa influencer que reclama por la ley de talles.

Por su lado, Mar compartió un video que sumó muchos likes donde mostró los tres looks que Camila se probó el día de hoy. “1, 2 o 3?”, le consultó a sus seguidores quienes aplaudieron el modelaje de la hermana del ex Gran Hermano. Finalmente, Camila posó con una malla acompañada de una bermuda de jean, un outfit ideal para una tarde de verano. En la última ocasión, se animó a un enterito de estampa floreada.

“Me encanta como lo posa, lo diosa, lo disfruta... Me gusta porque ella ama la cámara y la cámara la ama a ella”, comentó la dueña del local incitándola a posar de la mejor manera.