La postura del abogado

“¿Creés que Jey Mammon no violó a Lucas Benvenuto?”, le preguntó Karina Iavíocoli. “Creo en Jey Mammon”, respondió Burlando. Luego, explicó que Jey puede intentar acceder a un “juicio por la verdad” a pesar de no ser él la víctima. “Yo soy de la idea de que todos somos iguales ante la ley. En ese sentido, si una víctima puede denunciar una situación de estas características, tranquilamente un acusado también podría denunciar, porque hay que establecer un equilibrio”, sentenció.

Tras explicar que Mammon lo contactó para saber cómo afrontar la situación, repasó que, en 2020, cuando resultó sobreseído, no pensó en un juicio a la verdad porque estaba atravesando otros problemas personales, como la enfermedad de su papá, y porque el tema se terminó con la resolución de la Justicia. Además, recordó que ya en aquel momento le advirtió al conductor que en un futuro podría tener problemas por este caso. “Presumo que la necesidad de él es hacer esto ahora que está en el medio de todo este escarnio que le ha generado la opinión. En el 2020 no pasó”, aseguró.

Si bien Burlando enfatizó en la resolución de la Justicia y en la inocencia de Mammon, fue contundente al hablar de la mirada pública sobre el caso. “Este juicio es el peor juicio que puede tener una persona, porque es muy difícil, porque no hay reglas establecidas. Porque aunque pase todo lo que vos presumas de un juicio por la verdad, la gente, la opinión pública, ya emitió un veredicto instantáneo. Es muy difícil torcer esa situación”, dijo categórico.

Su opinión respecto al video de descargo de Jay Mammón.

Luego, el abogado hizo referencia a la versión que dio Jey Mammon en el video, en relación al momento en que lo conoció a Lucas y a la edad que éste tenía. Burlando aseguró que hay testigos y mandó a los periodistas a consultarle a ellos sobre la veracidad de los hechos, así “corren del medio la opinión de Jey”. “Las personas que presentaron a Jey y a Lucas saben toda la verdad”, remarcó.

Cuando Florencia de la V le consultó por qué Jey tardó tanto en hablar públicamente de la denuncia de Lucas, el letrado explicó. “Uno sale a dar explicaciones cuando el estado de ánimo es el adecuado”. “Como las víctimas, que hablan cuando pueden”, acotó la conductora. “Si. Obvio. Siempre, es igual”, coincidió Burlando.

Sobre una posible demanda por extorsión de parte del conductor de La peña de morfi –actualmente suspendido por Telefe–, Burlando explicó que Jey tiene mails y mensajes guardados y que una persona vinculada a este tema le “anuncia cierta situación que le puede pasar” por medio de un mensaje. “Tal vez vea más una amenaza que una extorsión”, aseguró, y explicó que hay cuestiones que habilitan una denuncia pero que no depende de él, sino que será algo que tendrá que decidir el mismo Jey.

“Lo que yo creo es que esta situación es muy difícil de torcer. Si vos me preguntás cómo veo el panorama, no lo veo bien. ¿Por qué? porque precisamente está la opinión pública que toma partido, que en definitiva decide mucho antes que la Justicia y a pesar en este caso de tener un dato objetivo de la Justicia, eso no importa. Acá lo que importa es lo que piensa la gente”, aseguró por último cuando le preguntaron sobre su parecer en relación al futuro de Jey Mammon. “Está destrozado, quebrado. No es él”, explicó después.

Fuente: La Nación