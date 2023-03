Los precios en alza y las ventas en baja

A lo largo de los últimos meses, los puesteros del Mercofrut vienen soportando una importante caída en las ventas, como consecuencia del alza de los precios de los distintos productos. A los vaivenes de la economía, se sumaron los efectos de las condiciones climáticas que afecta la llegada de frutas y verduras al mercado, y eso inexorablemente incide en el costo.

Es así que que cada vez es menor la circulación de gente en las naves del Mercofrut y a pesar del esfuerzo de los puesteros de ir manejando el precio de la mercadería, la gente obligadamente cambió algunos hábitos. Así por ejemplo, Juan Carlos Medina, uno de los reconocidos puesteros en diálogo con Los Primeros TV, admitió que "la gente ya no compra choclos para la tradicional humita en Semana Santa, no porque la ama de casa sea vaga, sino porque debe trabajar para mantener la economía del hogar y no tiene tiempo, por eso directamente compra en la verdulería el choclo rayado".

En relación a los precios, Medina señaló que tanto el zapallo como el choclo, acomodaron su valor en baja. En igual sentido lo hicieron algunas frutas como la banana y la palta al ingresar producción local (desde Salta). Distinto es el caso del durazno que debe ser importado desde Paraguay, por lo que su valor es un poco elevado.

Medina recomendó por estos días la compra de acelga y espinaca, de muy buen calidad a buen precio. Mientras admitió que sigue en alza el precio del huevo, llegando a pagarse por una bandeja (con 30 unidades), hasta 1.200 pesos.

Por último, recordó que este sábado continúa la venta de frutas y verduras al público en general, de 7 a 13, en la tradicional feria.