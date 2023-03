Javier Mascherano está muy cerca de volver a la Sub 20

Por los pasillos de AFA ya no ven tan lejana la chance de su regreso y hasta algunos se animan a decir que la semana próxima estaría trabajando nuevamente.

Nuevos llamados, charlas cara a cara y una decisión desde las más altas esferas del fútbol mundial son las cuestiones que podrían llegar a cambiar un panorama que parecía ya definido. Javier Mascherano, al que no pudieron convencer tras la eliminación en el Sudamericano, podría volver a la Selección Argentina Sub 20. ¿Por qué? ¿Qué lo podría hacer cambiar de decisión?

En principio, la categoría no iba a tener actividad hasta dentro de varios meses luego de haber perdido la chance de jugar el Mundial de Indonesia. El ex capitán sintió que no haber conseguido el pasaje a la máxima competencia fue un fracaso rotundo y por eso tomó una decisión drástica, la cual hasta acá nadie había logrado revertir.

En su momento, cuando Masche regresó de Colombia, se reunió con Chiqui Tapia y Bernardo Romeo, el coordinador de selecciones juveniles, quienes cara a cara a le dijeron lo que era un secreto a voces: querían que siga. Incluso recibió varios llamados, hasta de Lionel Scaloni. Pero no hubo caso…

"Con Mascherano hablé luego del torneo. Él siente que lo mejor era no seguir, yo le dije que estaba equivocado. Cuando un tipo que vivió tantos años la Selección y cree que no tiene que continuar, bueno... lo intentamos de todas maneras porque lo veíamos trabajar, estábamos en línea", llegó a decir el DT campeón del mundo en la primera conferencia de prensa del año.

Mientras Scaloni contaba, ya resignado, que no habían podido hacerlo cambiar de opinión, Masche se refugió en el campo, rodeado de los suyos, para tratar de asimilar un golpe que no esperaba y que caló hondo en sus entrañas.

Sin embargo, el escenario cambió en apenas unos días. Es que por los conflictos políticos que atraviesa, la FIFA tomó la determinación de quitarle la organización de Mundial Sub 20 a Indonesia y, contrareloj, se puso a buscar una nueva sede para el campeonato que arrancará el 20 de mayo y finalizará el 11 de junio. Argentina fue uno de los que se ofreció y terminaría ganándole la pulseada a Perú y Qatar, los otros que habían levantado la mano.

Al ser el anfitrión, la clasificación de Argentina es inmediata. Entonces la Sub 20 pasó de tener una agenda con varios meses por delante sin actividad, a tener que disputar el torneo más importante de todos dentro de poco más de un mes y medio. Por eso, el operativo convencimiento lanzó su segundo capítulo…

Sin esta circunstancia de jugar el Mundial, el caso Mascherano posiblemente no hubiera tenido vuelta atrás. Incluso desde la AFA habían comenzado a moverse, aunque sin demasiado apuro, para elegir un nuevo técnico. Esteban Cambiasso, el retorno de Bocha Batista, Diego Markic, Aldo Duscher y Lucas Bernardi fueron algunos de los nombres que venían siendo sondeados.

Pero claro, ahora, con la competencia otra vez a la vuelta de la esquina, entienden que nadie mejor que Mascherano, quien ya cuenta con más de un año de trabajo con este plantel Sub 20, para ponerse al frente.

Scaloni y Messi, y la vuelta de Mascherano

Comenzaron nuevamente los llamados de Tapia y de Romeo y otra vez se metió Scaloni en el tema… Sin embargo, hubo alguien más que esta vez decidió tomar un papel protagónico y que podría terminar siendo la llave para destrabar la situación. ¿Quién? Leo Messi.

Extremadamente cercano a Masche luego de haber compartido muchísimos años juntos en la Selección Mayor, el 10 aprovechó el evento del sábado pasado, en el que se le puso su nombre al predio de Ezeiza y del que participaron algunos jugadores del plantel subcampeón del mundo en Brasil 2014, para tener una charla mano a mano.

Leo, al igual que todos los demás, le habrá expresado sus ganas de que sea parte de este ciclo, su importancia en la historia más reciente de la Selección, la posibilidad de tener una rápida revancha con un Mundial que, en principio, Argentina no iba a jugar… Y, por supuesto, todo esto con el plus de que sea el mejor del mundo el que lo está diciendo.

La realidad es que todavía nada está dicho, pero por los pasillos de AFA ya no se ve tan lejana la posibilidad de que Mascherano vuelva a hacerse cargo de la Sub 20 y hasta algunos se animan a decir que la semana próxima podría estar trabajando nuevamente. Y claro, la propuesta es interesante, porque también incluiría empezar a diagramar el Preolímpico Sub 23 que se jugará en enero. ¿Habrá revancha?

