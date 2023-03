Cada noche, Viviana Canosa abre su programa de LN+ con un editorial sobre un tema de actualidad. En esta oportunidad, la conductora habló de una de las noticias del momento: las denuncias de supuestos abusos sexuales a menores que tomaron estado público y que involucran a algunos famosos.

La semana pasada, un joven llamado Lucas Benvenuto contó que había sido abusado por Jey Mammon cuando era menor de edad. Y en medio de este contexto, Canosa criticó a Lali Espósito por “besar a menores de edad” en el escenario durante el que se conoció como Chape tour. Mientras aparecía en pantalla imágenes de algunos shows de la cantante, la periodista aseguró: “Ahí está. Era Lali Espósito, una mujer chapándose como dice en el Chape Tour a muchas chicos y chicas. Los llama, los busca, los elige y se los chapa. ¡Son menores de edad! Pero eso parece que está bien”, señaló.

Luego, Canosa agregó: “He visto otros videos donde hace subir al escenario a personas conocidas que son mayores de edad pero creo que esa chica era menor de edad. A ese chico no le vimos la cara pero es el Chape Tour, y vos decís “¿Mando a mi hijo adolescente a ver un show de Lali?” Y qué se yo...”.

Otros cantantes

También manifestó que si cantantes hombres, como Duki o Wos, hicieran lo mismo con adolescentes los considerarían “violadores”. A continuación, hizo una reflexión: “¿Qué pasa cuando lo hace una mujer como Lali Espósito? Es hermosa, bella, talentosa, no hace falta que lo diga, pero hace el Chape tour y ejerce poder sobre los adolescentes sobre un escenario. Se chapa minas, tipos, nadie dice nada, todos dicen: ‘Qué genia Lali Espósito’. ¿Quieren igualdad para todos y todas?”, se preguntó.

Además, la periodista recordó la reacción de la actriz por la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés por abuso sexual infantil: “Lali hizo mierda a Juan Darthés, pero con Jey Mammon dice que hay que esperar lo que diga la Justicia. Todo es una doble vara en este país. Es increíble, cuántos miserables”.

Durante la emisión, Canosa mostró una entrevista que le hizo el ex conductor de La Peña de Morfi a Espósito en un teatro hace unos años. “Encontré este video de Jey Mammon como Estelita habla con Lali Espósito, que era más chica, y hacen chistes sobre sexo con menores, orgías con niños de salita de 4 años, es un humor que a una persona con ética y moral no se le ocurriría ni borrachos”.

En la tarde del miércoles, Jey Mammon rompió el silencio en un posteo en sus redes luego de la grave denuncia de parte de Lucas Benvenuto, quien aseguró haber tenido una relación con él cuando era menor de edad. “Estoy atravesando quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca y lo que estoy sintiendo no sabia que se podía sentir, que una persona podía experimentar lo que estoy experimentando. Es nuevo para mí”, señaló el conductor al comienzo de la filmación.

“Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona. Jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años, esto es lo importante”, añadió, antes de relatar su versión sobre el encuentro con Lucas Benvenuto, quien realizó la denuncia.

“A Lucas lo conozco. No voy a decir ‘no sé quién es, lo desconozco’. A Lucas lo conocí el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio, y dice que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16, ahí nos conocimos, intercambiamos algunas palabras. Hay testigos, hay videos, se puede probar esto que estoy diciendo”, afirmó el conductor en el video de siete minutos de duración.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.