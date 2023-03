Siete partidos en un mes para River. El calendario

River enfrentará a Unión este viernes desde las 21.30, en el Monumental, por la novena fecha de la Liga Profesional y depende de sí mismo para terminar marzo como puntero del torneo local. Luego, el Millonario tendrá por delante un abril cargado con partido decisivos por el certamen doméstico y el debut en la Copa Libertadores.

El primer partido de abril para River será nada más ni nada menos el estreno en el marco internacional, principal objetivo del cuadro riverplatense de la temporada. El conjunto de Núñez tendrá que visitar a The Strongest de Bolivia en La Paz, ciudad con altura -condición que históricamente complicó al Millo-, el martes 4 de abril a las 19.

Luego, visitará a Huracán, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata y jugará de visitante nuevamente ante Newell´s, todos compromisos correspondientes al marco doméstico y con fecha y horario a confirmar en el mes de abril. Miércoles 19 de abril a las 21, el otro partido de Libertadores confirmado y el primero de local ante Sporting Cristal de Perú.

Después del segundo partido de la Copa Libertadores, River cerrará abril con dos encuentros determinantes por la Liga Profesional: recibirá a Independiente en un clásico que se disputará en el Monumental y tendrá una para difícil de visitante contra Atlético Tucumán.

El calendario cargado de River en abril

4/4: vs. The Strongest, como visitante en la Copa Libertadores.

9/4: vs. Huracán, como visitante en la Liga Profesional (a confirmar).

12/4: vs. Gimnasia y Esgrima La Plata, como local en la Liga Profesional (a confirmar).

16/4: vs. Newell´s, como visitante en la Liga Profesional (a confirmar).

19/4: vs. Sporting Cristal, como local en la Copa Libertadores.

23/4: vs. Independiente, como local en la Liga Profesional (a confirmar).

30/4: vs. Atlético Tucumán, como visitante en la Liga Profesional (a confirmar).

El probable equipo para enfrentar a Unión

El director técnico de River deberá decidir el equipo que recibirá a Unión este viernes desde las 21.30 en el Monumental, en lo que será también la previa al debut por la Copa Libertadores, que será el martes a las 19.00 ante The Strongest en Bolivia por el Grupo D, encuentro en el que podría volver Nicolás De La Cruz, quien se termina de recuperar de una lesión.

En la zaga central, la incertidumbre pasa por si Paulo Díaz acompaña a Leandro González Pirez o si su puesto lo ocupa Jonatan Maidana. Por otro lado, en el ataque Agustín Palavecino y Esequiel Barco se disputan un lugar. El lunes por la tarde, River viajará al llano y al día siguiente, unas horas antes del duelo contra los bolivianos, llegará a La Paz para disputar su compromiso copero en la altura.

La formación: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz o Jonatan Maidana, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; José Paradela, Esequiel Barco o Agustín Palavecino y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Fuente: TyC Sports