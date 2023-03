Sin emisión de licencias: ¿Qué pasa con aquellas que vencen?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) suspendió el Centro Emisor de Licencias de conducir (CEL) de San Miguel de Tucumán, luego de detectar varias irregularidades en la instancia de evaluación de los aspirantes a obtener el registro. La medida es temporal, y durante el período de tiempo que dure la suspensión el CEL no podrá emitir la Licencia Nacional de Conducir.

Para subsanar la sanción, el municipio deberá ajustarse a los requisitos dispuestos por la ANSV, como por ejemplo, que el centro emisor cuente con un examen psicofísico idóneo y exámenes teóricos y prácticos obligatorios en función del vehículo a conducir.

¿Cómo se detectaron las irregularidades?

El organismo del Ministerio de Transporte de la Nación se encuentra realizando auditorías constantes y aleatorias en ciudades del Norte Grande y del resto del país para garantizar el correcto funcionamiento de los centros emisores que otorgan la Licencia Nacional de Conducir. En dos de ellas, realizadas en el CEL de San Miguel de Tucumán en febrero y marzo de este año, se evidenció que las licencias eran entregadas de manera irresponsable.

Entre las faltas más graves, no se tomaba el examen práctico a los motociclistas y el examen teórico no contaba con la rigurosidad mínima requerida. Luego de un primer informe que registró las falencias, se constató en una segunda auditoria que las mismas no habían sido reparadas y por eso se determinó su suspensión.

“En este momento se están llevando a cabo auditorías en todas las capitales y principales ciudades del Gran Norte y en otros municipios del país, y no habrá tolerancia para quienes entreguen irresponsablemente una licencia. No se trata de castigar a nadie sino de prevenir muertes y lesiones evitables. Era hora de hacer lo que nunca se hizo. La ANSV no puede hacerse la distraída ante esta situación. Hay vidas en juego”, agregó Martínez Carignano.

Suspensión de la emisión de licencias: ¿Qué pasa con aquellas que se vencen?

Enrique Romero, subdirector de Tránsito explicó que desde el CEL siguen realizando los trámites para la renovación y otorgamiento de nuevas licencias pero que no se están entregando los plásticos. En tanto, lo que se entrega es una Declaración Jurada que les permite circular a los conductores.

Aquellos que salgan fuera de la jurisdicción de San Miguel de Tucumán corren el riesgo de ser interceptados por algún control y que esta Declaración Jurada pierda valor.