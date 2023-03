Chano y Sandra Mihanovich defendieron a Jey Mammón

Esta tarde Jey Mammón publicó un fuerte descargo en sus redes sociales para defenderse de la acusación de Lucas Benvenuto. El joven, que actualmente tiene 30 años, denunció que el conductor lo había abusado en 2006, cuando tenía 14. Sobre esto, el artista fue contundente en un video que publicó en las redes sociales: “Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente”.

Una de las famosas que se mostró conmovida por las palabras de Jey fue Sandra Mihanovich. Después de que muchos cercanos al conductor de La Peña de Morfi (Telefe) hubieran asegurado que estaban decepcionados por lo ocurrido, como Nazarena Vélez, la cantante le demostró su apoyo. “Te abrazo”, escribió la artista en los comentarios del posteo de Instagram.

Por su parte, Chano Charpentier, el líder de Tan Biónica también compartió unas sentidas palabras para Jey. “Te creemos”, comentó el músico en la publicación que recolectó cientos de reacciones, mensajes y opiniones. Otra de las que defendió a Jey fue la actriz Grecia Colmenares, quien escribió: “El tiempo de Dios es perfecto. Si no hiciste nada Dios estará contigo y todo saldrá bien”.

En el video de 7 minutos, Jey Mammón asegura que es inocente y que pedirá un Juicio por la Verdad para demostrar que la denuncia es falsa. Tras remarcar que no aceptará ningún tipo de arreglo o pacto entre las partes, expuso: “El daño que a mí se me está haciendo es tan enorme que yo necesito el juicio a la verdad. Lo necesito y los elementos están para que yo lo pueda llevar a cabo”.

Nazarena Vélez dio detalles de la relación entre Jey Mammón y Lucas Benvenuto: “Lo invitó a una gira”

Nazarena Vélez volvió a hablar sobre el caso de Jey Mammón, luego de confesar que había quedado “shockeada” por la noticia. Este martes por la noche, al aire de LAM (América), la mediática explicó qué es lo que sabía sobre el vínculo entre su amigo y Lucas Benvenuto, quien lo denunció por abuso sexual infantil.

En esta ocasión, aclaró las dudas que se generaron en las redes sociales sobre el tema y desmintió algunas especulaciones que aparecieron en las redes sociales. “Si Jey me lo nombró, como me habrá nombrado otras veces, nunca se me cruzó pensar que un hombre de 32 años estaba saliendo con un menor”, lanzó ella con certeza

“Hay un tweet dando vueltas diciendo que Jey me lo iba a presentar. Eso es mentira. Nunca lo conocí a Lucas”, señaló Nazarena Vélez. Sin embargo, se refirió a la conversación que mantuvo con Benvenuto. “Jey le había dicho de venir a la gira de Los Grimaldi, lo había invitado pero se ve que nunca vino, al parecer Jey canceló a último momento”, afirmó y nombró la obra de teatro que ella hacía en Villa Carlos Paz junto a Jey Mammón.