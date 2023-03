Marcos Ginocchio rompió el silencio luego de haberse consagrado ganador de Gran Hermano. Lo hizo en la última emisión de El Debate, que tuvo a Robertito Funes al frente ya que Santiago Del Moro comenzó sus vacaciones. Allí, habló de sus primeras sensaciones luego de haber estado aislado durante cinco meses, también habló de su vida privada, de su familia, de los problemas alimenticios que tuvo en su adolescencia, y de su situación sentimental.

Es que en la gala del lunes -cuando anunciaron que había ganado el certamen gracias al voto del público-, apareció Julieta Illescas por primera vez en el estudio de Telefe. Estuvo acompañando a la familia Ginocchio, y luego se supo que había sido por pedido del propio Marcos. Estuvieron en pareja durante tres años y medio y se separaron antes de que él ingresara a la casa más famosa del país, por eso él sostiene (e insiste) que entró soltero. Por caso, más de una vez se especuló con que en verdad seguían de novios pero que habían tomado la decisión de negarlo para evitar que ella tuviera exposición. Incluso, cerró todas sus cuentas de redes sociales para que solo puedan ver sus publicaciones los usuarios que ella quiera.

Fue Marisa Brel quien compartió una foto de la joven en la gala del lunes y contó que cuando le preguntó si era la novia, ella había sonreído y le había apretado fuerte su mano, sin decir una sola palabra. “Entendí todo y comprendí que Marcos la quiso cuidar. Son hermosos los dos, estaban en familia”, dijo la periodista que se destacó como analista del programa más visto de la televisión argentina.

Así las cosas, sobre el final de la entrevista que dio Marcos anoche, Robertito quiso saber cuál era el vínculo actual de la pareja. “¿Estás de novio o no estás de novio”, preguntó el conductor sin demasiados preámbulos.

Soltero

Luego de titubear en el comienzo de su respuesta, el ganador ratificó que cuando ingresó al certamen estaba soltero y que los días que su hermana Valentina estuvo de visita hablaron de Julieta: “Le conté que la extrañaba, que quería hablar con ella y ver qué pasaba porque la extrañaba mucho y la necesitaba mucho. Y le dije que la quería ver cuando salga”. Valentina escuchó a su hermano y se comunicó con su excuñada para trasladarle el mensaje, quien no dudó en viajar desde su Salta natal hacia Buenos Aires para acompañarlo y estar presente en la gala más importante.

Cuando llegó al estudio de Telefe, Marcos la abrazó junto a su familia y también se tomó una foto en la que ambos están abrazados y sonriendo. En tanto, no volvieron a verse a solas. “Todavía no tuvimos tiempo para hablar. Nada, así que....”, agregó el joven que permanece aislado en un hotel desde que salió de Gran Hermano, al igual que Nacho y Julieta. En una primera instancia, además, tampoco tenían acceso a sus respectivos celulares y ni había televisión en sus habitaciones. Por eso, aún no pudo comunicarse con su exnovia. De a poco, y de manera paulatina, los exparticipantes volverán a acceder a sus teléfonos para tener contacto con sus allegados y también podrán ver videos de su paso por el ciclo, leer noticias, y demás.

Luego de escuchar la explicación de Marcos, visiblemente incómodo al tener que hablar públicamente de su vida privada, Robertito volvió a hacerle una pregunta directa: “¿Le vas a pedir ser tu novia?”.

“¿Qué?”, se sorprendió el joven. “¿Le vas a pedir ser tu novia de nuevo?”, consultó el conductor una vez más. “Tenemos que ver. No hablamos nada. No, no...”, respondió el ganador de Gran Hermano que espera poder reencontrarse con quien fuera su pareja para hablar y decidir cuál será el futuro de ellos dos.