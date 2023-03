El dólar blue hoy miércoles 29 de marzo cotiza a $ 391 para la compra y $ 395 para la venta, tras disminuir $ 2 en la apertura de las negociaciones cambiarias. En tanto, en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fé se vende a $ 400.

En la jornada de ayer, el dólar libre se disparó $ 7, consolidando la mayor cifra nominal histórica, a tan solo de tres unidades de los $ 400.

La brecha cambiaria se posiciona en el 85% respecto al dólar minorista y en el 90% respecto al mayorista. El dólar libre ya lleva subidos unos $ 49 desde que comenzó el año, es decir, un 14% en tres meses.

Los dólares financieros no acompañaron la baja del blue: el CCL aumentó un 1%.

"Se están yendo muchísimos dólares y el BCRA tiene que intervenir en el MULC. No pareciera mejorar la situación hacia adelante, porque la sequía tuvo un impacto muy fuerte en las proyecciones. Calculamos una pérdida de la producción de alrededor de u$s 22.000 millones. Y demás está decir, todo esto se refleja en más presión sobre la brecha cambiaria", comentó Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy de PPI en una nota del día.

El dólar oficial hoy miércoles 29 de marzo opera sin cambios a $ 206,50 para la compra y $ 214,50 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista cotiza a $ 429. El dólar mayorista se encuentra a $ 207,44 y $ 207,84, en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central volvió a vender dólares de sus reservas en el mercado oficial de cambios y el rojo del mes superó los u$s 1640 millones. La autoridad monetaria obtuvo este martes un saldo negativo de unos u$s 74 millones tras su intervención cambiaria. El rojo acumulado en el año asciende a u$s 2720 millones, aproximadamente.

Cuál es el único destino sin el impuesto PAIS para el dólar tarjeta

Por una reciente resolución de la AFIP, los argentinos que viajen a las Islas Malvinas dejarán de pagar el tributo por lo que consuman con tarjetas de crédito y débito.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dispuso, de esta manera, que los consumos que se hagan en moneda extranjera a través de las tarjetas de crédito o débito, “cuando sean realizadas en o con destino a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”, no tributarán el 30 por ciento del impuesto PAIS que sí se cobra a quienes compran artículos o servicios en el exterior, según consta en la resolución 5286 publicada en el Boletín Oficial.

¿Qué pasa si me excedo del cupo de US$300 mensuales en el dólar tarjeta?

En el caso de las personas que superen los montos de US$300 mensuales en moneda extranjera con tarjeta de crédito o débito, la cotización del dólar a aplicar, por la totalidad del dinero en esa moneda, automáticamente será de $429. Estos se debe a que al dólar oficial minorista se le suma un 30 por ciento por el impuesto PAIS, un 45 por ciento a cuenta de Ganancias y un 25 por ciento por Bienes Personales.