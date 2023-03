SITAS pide ser escuchados y hoy marcha a la Plaza Independencia

El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud (Sitas), llevará adelante este miércoles un paro de actividades en todos los nosocomios públicos exigiendo mejoras salariales y mejoras en las condiciones laborales. Esto forma parte de una movilización que se hará a nivel nacional a partir de la convocatoria realizada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA)

Los referentes de SITAS, el secretario General, Julián Nassif, y la secretaria Adjunta, Adriana Bueno, expresaron a Los Primeros TV que las columnas de profesionales de la salud marcharán desde los hospitales de Niños y Centro de Salud, para concentrarse en la Plaza Independencia a las 9.30.

Como lo vienen haciendo desde hace algo más de un año, Nassif indicó que el reclamo principal pasa por alcanzar una mejorar salarial y mejorar las condiciones laborales. Si bien reconoció que están abiertas las negociaciones con el gobierno provincial en el marco de las paritarias 2023, afirmó que la propuesta resulta insuficiente y esperan un nuevo llamado para poder tomar una decisión. Mientas tanto, SITAS sigue adelante con las medidas de fuerza.

En relación a las últimas declaraciones emitidas por el Ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, la doctora Adriana Bueno, señaló que "no hacen más que enfurecer más a la gente, porque habla de que son héroes aquellos que trabajan y los que estamos de paro no trabajamos, porque todo el mundo sabe que Salud nunca para. Nunca un hospital estuvo cerrado y en estas tres epidemias que estamos atravesando nadie quedó sin atención médica".

Bueno indicó en ese punto que "estamos sufriendo las limitaciones de que no le podemos hacer los análisis a todo el mundo por la falta de reactivos, algo que escapa al personal de la salud".

En cuestión salarial, Bueno expresó que las paritarias se dilatan por responsabilidad del Gobierno que aduce que no tiene presupuesto para responder a una propuesta salarial acorde con el reclamo del sector de la salud. Que pretende percibir un haber inicial por encima de la línea de pobreza. "Nos reconocen que estamos mal pagados, que somos los que trabajamos más y que cuando nos jubilamos no tenemos un régimen especial y la jubilación más alta es de 140 mil pesos, pero nos dicen que en el presupuesto provincial no hay dinero pero tenemos la Legislatura más cara de la República Argentina", afirmó la doctora Bueno.

"Por eso les pedimos que nos escuchen y que nos dejen de estar atacando. Queremos dejar de ser los peor tratados de la administración pública, nos pagan la mitad de lo que recibe cualquier otro empleado del mismo estamento estatal", apuntó.

A su vez, Nassif le pidió al ministro Medina Ruiz que "reflexione y que deje de descalificar al personal de la salud, personal calificado que ya no tolera más los ataques".