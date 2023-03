Tras el furor que generaron los amistosos ante Panamá y Curazao, los hinchas ya se preguntan cuándo será la próxima oportunidad para ver a la Selección argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a reunirse en junio, más precisamente entre los días 12 y 20 de ese mes, que es el período establecido por la FIFA para la ventana internacional.

Es probable que los fanáticos albicelestes no puedan ver de cerca a los campeones del mundo en sus próximos compromisos. Aún no hay rivales confirmados, pero se cree que la AFA podría organizar una gira de dos partidos por Asia y no se descarta que Bagladesh, uno de los países que más apoyó al equipo durante el Mundial de Qatar 2022, sea uno de los adversarios.

Lo que es seguro es que Lionel Messi y compañía volverán a pisar suelo argentino en septiembre de este año, cuando comiencen su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El primer rival de la competencia será Ecuador, en condición de local, y luego la Scaloneta se medirá ante Bolivia de visitante.

Aún es muy pronto para saberlo, pero lo más probable es que el equipo de Lionel Scaloni haga de local en el estadio Monumental de River, que fue reformado y ahora cuenta con una capacidad para más de 80 mil personas. En ese escenario ya se enfrentó a Panamá hace unos días, con una victoria por 2-0 y una gran fiesta junto a los hinchas.

El fixture completo de la Selección argentina en las Eliminatorias para el Mundial 2026

Fecha 1: Argentina-Ecuador (septiembre 2023)

Fecha 2: Bolivia-Argentina (septiembre 2023)

Fecha 3: Argentina-Paraguay (octubre 2023)

Fecha 4: Perú-Argentina (octubre 2023)

Fecha 5: Argentina-Uruguay (noviembre 2023)

Fecha 6: Brasil-Argentina (noviembre 2023)0

Fecha 7: Argentina-Chile (septiembre 2024)

Fecha 8: Colombia-Argentina (septiembre 2024)

Fecha 9: Venezuela-Argentina (octubre 2024)

Fecha 10: Argentina-Bolivia (octubre 2024)

Fecha 11: Paraguay-Argentina (noviembre 2024)

Fecha 12: Argentina-Perú (noviembre 2024)

Fecha 13: Uruguay-Argentina (marzo 2025)

Fecha 14: Argentina-Brasil (marzo 2025)

Fecha 15: Chile-Argentina (junio 2025)

Fecha 16: Argentina-Colombia (junio 2025)

Fecha 17: Argentina-Venezuela (septiembre 2025)

Fecha 18: Ecuador-Argentina (septiembre 2025)

Lo Celso recordó el momento en el que le confirmaron que se perdía al Mundial: “Lo único que hacía era llorar”

Gio volvió a jugar este martes con la camiseta de la Selección argentina, en el amistoso ante Curazao, tras haberse perdido Qatar 2022 por lesión.

Giovani Lo Celso se perfilaba como uno de los titulares de la Selección argentina para el Mundial Qatar 2022. Su nivel era tan alto que se había convertido en una pieza clave para Lionel Scaloni. Pero todo cambió de un momento a otro: una dura lesión lo dejó afuera de la máxima cita del fútbol.

El desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha no le permitió jugar el Mundial. Su lesión ocurrió menos de tres semanas antes de que comenzara Qatar 2022, por lo que no había margen para nada. Y así fue que quedó apartado de la convocatoria. Un momento difícil de describir.

Ahora, que ya volvió a vestir la camiseta Selección y con el título conseguido por sus compañeros en el Mundial, Lo Celso revivió ese duro instante en el que le confirmaron que no iba a poder jugar en Qatar.

“Cuando me enteré de que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial, estuve tres o cuatro días en los que lo único que hacía era llorar en el baño. Pero bueno, la vida te da y te quita, después me dio el nacimiento de mi hija”, detalló Lo Celso.