Gran Hermano: el descargo de Marianela Mirra tras la final

Marcos Ginocchio se consagró ganador de la décima edición de Gran Hermano (Telefe), que celebró la gran final este lunes 27 de marzo. Con el 70,83% de los votos positivos del público, el nombre del salteño fue mencionado por el conductor del reality, Santiago del Moro, pasada la medianoche.

Tras la final, Marianela Mirra, ganadora de la edición 2007, publicó un duro descargo en Instagram, que al parecer se trataría de una respuesta algunos de los seguidores.

"Me aburren. Esta cuenta vuelve a ser privada. Ni me hace feliz ni tengo porque llorar porque a un tal 'Marcos' gane GH. Yo tuve mi momento único en la historia, lo viví y disfruté a lo grande, hoy mi vida es más que eso", escribió en una historia de Instagram.

Y agregó: " Cómprense una vida, ah cierto, que ganaron ustedes? Ya son parientes del primo? ja besos!".

Marianela Mirra acusó a Marcos de misógino

A principios de marzo, la ex hermanita fue contra Marcos Ginocchio, y cuestionó entre otras cosas sus formas hacia las mujeres.

“El pibe no se banca a las minas. No quiso jamás a Julieta y mucho menos a Camila. Hacer los desplantes que él hace no es de caballero”, dijo en la primera de sus tres publicaciones en Instagram, y luego se preguntó: “¡¿Qué le pasa con las mujeres a este flaco?! Déjense de joder”.

“Ojalá se vaya Marcos de GH por misógino”, cerró, indignada.

