Marcelo Tinelli llegaría a la pantalla de América TV

Desde hace ya varios meses circula el rumor de que Marcelo Tinelli podría mudarse de canal. Todo indica que su nuevo destino sería América TV.

Tanto Marcelo Tinelli como América TV dieron a entender, en varias oportunidades, que hubo un acercamiento, incluso algunas versiones señalan que hay abogados de por medio en el tema. El conductor quiere regresar a la televisión a como dé lugar.

En las últimas horas, en el aire del canal de Daniel Vila comenzó a emitirse un spot publicitario bastante misterioso, que para algunos es una pista más acerca de cuál será el futuro de Marcelo Tinelli.

"Hablaron, opinaron, dijeron de todo. Ahora vas a saber la verdad. Este miércoles, solo en América", dice una voz en off en el aviso, donde es escucha además de fondo una canción directamente asociada con el oriundo de Bolívar.

Sumado a esto, Ángel de Brito expresó en su programa de América TV que pronto habrá novedades sobre el proyecto que une al papá de Cande y Mica Tinelli y a sus hijas con la señal de aire. Esto no hace más que abonar la teoría de que "Bailando por un sueño" estaría este año nuevamente en pantalla.

Idas y vueltas

Según un fuerte trascendido en los medios, la propuesta inicial que había recibido Marcelo Tinelli era para convertirse en el CEO de la emisora del esposo de Pamela David.

Por cuestiones económicas ese acuerdo no habría sido posible, ya que, por supuesto, el famoso pretendía hacerse de una importante cifra que en este momento el canal no puede desembolsar.

Más información

Gran Hermano: ganó Marcos Ginocchio

El reality show más famoso de la televisión, Gran Hermano, llegó a su fin después de cinco emocionantes meses, y el participante Marcos se coronó como el gran ganador de la temporada 2022, luego de una intensa competencia contra Nacho y Julieta.

La gran final, conducida por el carismático Santiago del Moro, tuvo momentos de emoción, sorpresa y tensión, y finalmente el público decidió que Marcos fuera el merecido ganador con el 70,83% de los votos, seguido de cerca por Nacho con el 29,17% y Julieta, quien tuvo que abandonar la casa al comienzo del programa del último lunes, con el 19,66%.

Al momento de conocerse el resultado, Marcos no pudo contener las lágrimas y se quebró en llanto ante la gran noticia. "No lo puedo creer. Para mí es un sueño, no es real", expresó el participante una vez que salió de la casa.

Los momentos más emotivos de la noche se vivieron cuando los finalistas abandonaron la casa, uno por uno. Nacho fue el penúltimo en salir y, al cruzar la puerta, dejó a Marcos solo en la casa. El salteño quedó en cuclillas, tapándose la cara y llorando de emoción.

En un gesto conmovedor, Gran Hermano llamó a Marcos para que tomara su valija y apagara las luces de la casa: "Querido Marcos, muchas felicidades, ganador. Buscamos la valija, porque ya es momento de abandonar la casa. Llevamos a Morita. Te he observado en todo este tiempo desde aquel primer día que entraste con tantos sueños e ilusiones y sos hoy el último en salir. Los dos, con Mora". Y completó: "Me gustaría que compartamos este momento tan lindo, de apagar las luces de esta casa". Posteriormente, le dedicó algunos elogios y "El Primo" salió definitivamente de la casa.

Con este resultado, Marcos se adjudicó un premio de casi $20 millones y una casa, convirtiéndose en el gran ganador de Gran Hermano 2022. "Es una locura, no lo puedo creer. Gracias a todos. Esto es mucho más de lo que pensaba. Gracias por todo el aguante, es una locura", expresó Nacho al reencontrarse con sus seres queridos.

A su vez, Julieta se mostró feliz por su rumbo dentro de la competencia: "No puedo más de la felicidad. Estoy feliz. Qué emoción". La temporada 2022 de Gran Hermano llegó a su fin, pero la emoción y el entretenimiento que proporcionó a lo largo de cinco meses quedará en la memoria de los fanáticos del reality show.