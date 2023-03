Luego del arribo de la selección argentina a nuestro país y tras el primer partido amistoso que disputó contra Panamá la semana pasada, este lunes el plantel que dirige Lionel Scaloni recibió un homenaje por parte de la Conmebol en honor al tercer título mundial que obtuvo en Qatar 2022. No obstante, uno de los momentos que marcaron la ceremonia que se celebró en Asunción, Paraguay, fue en medio del discurso de Lionel Messi, quien entre risas se refirió a los comentarios que lo señalan por pronunciar mal la palabra “fútbol”.

“Algunos se ríen por el tema del “Fulbo”” 😂 TE AMO MESSI 😍pic.twitter.com/QOfKrL9RnV — Ale Liparoti 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ (@AleLiparoti) March 27, 2023

En la previa a los sorteos de los grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana 2023, Messi subió al escenario y luego de hablar acerca de su trayectoria en el último torneo mundial, aclaró un tema por el cual muchos se burlan de él. “Ahora me resta disfrutar de lo que me queda, que no sé cuánto será. De lo que me gustó siempre. De lo que hice siempre durante toda mi carrera. Amo el fulbol… algunos se ríen por el tema del fulbol”, remarcó el capitán del seleccionado albiceleste, al tiempo que el resto de los presentes lanzaron una carcajada y lo aplaudieron.

Tras el mensaje de agradecimiento, los usuarios de las redes sociales no tardaron en opinar al respecto. Con humor, acompañaron los dichos de Messi y dejaron en claro que es libre de nombrar al deporte de la manera que le plazca. Rápidamente el fragmento audiovisual se convirtió en tendencia y revolucionó a los fanáticos del fútbol.

“Exceso de fulbol”; “Si Messi dice ‘fulbo’, tienen que cambiarle de nombre al deporte”; “Es el dueño y maestro del fulbo, ¿cómo no amarlo? “; “Está completamente desenvuelto, me encanta”; “Los próximos 4 años el deporte debe llamarse fulbo, no fútbol” y “Si Messi dice fulbol yo digo fulbol. Si opinan distinto, primero ganen la Copa del Mundo”, fueron algunos de las reacciones tras el hilarante video.

La selección argentina aterrizó en Santiago del Estero: un impactante recibimiento a la Scaloneta

Santiago del Estero se revolucionó con la llegada de la selección argentina. El avión aterrizó cerca de las 22 horas con un vuelo proveniente de Asunción, donde fue homenajeado por la Conmebol. El plantel campeón del mundo se prepara para disputar su segundo amistoso tras el título en Qatar. El ultimo jueves venció a Panamá en el Monumental y este martes enfrentará a Curazao. Una multitud recibió, en una caravana histórica, al combinado de Lionel Scaloni. Miles de personas vibraron por ver al equipo capitaneado por Lionel Messi.

Son poco más de cinco kilómetros los que separan el aeropuerto de la ciudad del hotel Hilton Garden y todo ese trazado ha sido vallado por completo para evitar que la marea de gente corte el avance del micro que trasladó a Lionel Messi y sus compañeros. Además, cerca de las 18 horas comenzó un despliegue de 3.500 efectivos de seguridad para custodiar el bus.

Nadie quiso perderse la llegada de los campeones del mundo. La mayoría de los comercios de barrio cerraron sus puertas para estar presente en la recorrido que la Selección realizó con el bus. Finalmente, el micro descapotado ploteado con imágenes de varias figuras del equipo, como Messi, Ángel Di María, Julián Álvarez y Dibu Martínez, no fue utilizado.