Desesperada búsqueda de un niño de seis años

Se llama Malcom Molina. Su padre denunció que fue raptado por su madre y su pareja. La policía, la justicia y la división Trata de Personas no pueden ubicarlos.

Malcom Molina tiene 6 años y el día sábado por la tarde su madre fue a buscarlo al psicólogo y se lo llevó y se lo llevó. Desde entonces no se supo más de ellos.

la mujer estaba acompañada por su nueva pareja, ambos trabajan en el hospital Padilla y ninguno de los dos se presentaron a trabajar. Apagaron sus teléfonos y no hay forma de comunicación.

Santiago, el padre del menor contó que estaba en un proceso judicial con la madre y la justicia falló por la revinculación ya que se detectó que ella estaba con problemas psiquiátricos (trastorno de ansiedad), según los peritos.

"El sábado, ella se lo llevó a la fuerza junto con su actual pareja. Él decía que no quería ir porque ellos eran malos. Trabajan en el hospital Padilla y apagaron sus celulares. Tenían guardia el domingo y no se presentaron a trabajar", afirmó el denunciante. Ante esta situación, intervino la División Trata de Personas y no han logrado ubicarlos.

En el colegio donde va el niño confirmaron que una mujer llamó por teléfono y avisó que Malcom no iba a asistir más a clases.

"Estoy desesperado porque no se nada de mi hijo. Tengo mucho miedo porque no sé qué pueda pasarle. Su madre no es una persona sana. Ellos iban en una camioneta Chevrolet S10, de color blanco, y tampoco puede ubicarla", aseguró Santiago a Los Primeros.

Encontraron la camioneta

El padre del niño avisó al 911 que este lunes por la tarde encontró la camioneta en la que fue raptado su hijo. estaba estacionada en la calle Rondeau al 800, en cercanías del hospital de Niños. No hay rastros del menor, de su madre ni de la pareja.