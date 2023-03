Las cinco principales causas de muerte en Argentina

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Y Argentina no es la excepción. Lo que sí introdujo una excepción fue la pandemia: en 2021, según el último Anuario de Estadísticas Vitales, COVID-19 fue la primera causa de fallecimiento en el país.

En años considerados normales -es decir, sin una pandemia como la que atravesamos- las patologías del corazón ocupan el primer puesto. La enfermedad provocada por el coronavirus las desplazó al segundo lugar (salvo en los mayores de 75), seguidas por los diferentes tipos de cáncer, neumonía e influenza y el accidente cerebrovascular (ACV). Las cinco principales causas en Argentina son:

1) COVID -19

Según la publicación elaborada por la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) que el Ministerio de Salud dio a conocer hace pocos días, en 2021 COVID-19 fue la primera causa de muerte entre las personas de 25 a 74 años y la segunda en los mayores de esa edad. No obstante, el 90% de las muertes por coronavirus fue en mayores de 50.

En ese sentido, el informe puntualiza que en 2021 la mortalidad estuvo un 26,3% por encima de lo esperado, es decir, que provocó lo que se conoce como "exceso de mortalidad", que corresponde a casi 90 mil fallecimientos.

El exceso de mortalidad es una metodología que compara el número total de muertes esperadas -de acuerdo a la mediana de los años anteriores- con las muertes efectivas que ocurren durante una crisis (epidemia, pandemia, catástrofe). Si las muertes contabilizadas superan a las esperadas se considera que existieron muertes en exceso.

El análisis de los datos estableció que el mayor exceso de mortalidad se produjo en el primer semestre, cuando se produjo la segunda ola de COVID-19 por la introducción de variantes de mayor transmisibilidad y gravedad (principalmente Gamma) y cuando recién se iniciaba la campaña de vacunación.

Hoy la realidad es muy diferente. A más de tres años del inicio de la pandemia, la mayor parte de la población ya entró en contacto con el coronavirus e inició el esquema de vacunación. Según el Monitor Público de Vacunación, 38 millones de personas cuentan con el esquema completo y más de la mitad (22, 6 millones) se aplicaron al menos un refuerzo.

2) ENFERMEDADES DEL CORAZÓN

Las enfermedades del corazón se encuentran agrupadas en el Anuario de Estadísticas Vitales dentro de la clasificación enfermedades del sistema circulatorio, a las que se asociaron aproximadamente una de cada cuatro de todas las muertes registradas.

La insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica son las que más muertes produjeron en 2021: 27.973 y 24.787, respectivamente. Mientras que a las enfermedades hipertensivas se asociaron casi 8.500 muertes. Y a la diabetes tipo 2, otro de los grandes factores de riesgo cardiovascular, casi 10.000.

3) CÁNCER

Los tumores son la tercera causa de muerte en Argentina. En 2021 produjeron 130,4 fallecimientos cada 100 mil habitantes (un total de 62.364).

Según estimaciones del Observatorio Global del Cáncer (Globocan), ocurren unos 130 mil casos nuevos de cáncer por año en el país. Los cuatro más frecuentes (mama, colon, pulmón y próstata) son también los que más muertes generan.

De acuerdo a informe de Estadísticas Vitales, en 2021 los tumores en la tráquea, bronquios y pulmón produjeron 8.740 muertes, los de colon y recto 7.416, el cáncer de mama 5.939 y de próstata 3.585.

El cáncer no es una enfermedad si no muchas. Hay factores no modificables que aumentan las chances de desarrollarlo y que no se pueden modificar, como la edad, el sexo o la predisposición genética, por ejemplo.

4) NEUMONIA Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Las enfermedades del sistema respiratorio (entre las que no se incluye COVID-19) provocaron 63 mil muertes en 2021. Más de la mitad (33.812) corresponden a neumonía e influenza (el virus de la gripe).

La gripe y la neumonía afectan a personas de todas las edades y su gravedad es variable: pueden provocar desde cuadros leves hasta ser potencialmente mortales.

Los grupos más vulnerables a este tipo de infecciones son bebés y niños pequeños, mayores de 65 años, y personas de cualquier edad que fuman, tienen problemas de salud (diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, malnutrición, alcoholismo) o enfermedades que afectan al sistema inmunológico.

En esos grupos, que presentan mayor riesgo de complicaciones, en Argentina está indicada en forma gratuita y obligatoria la vacunación antigripal y contra neumococo.

5) ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

En 2021, las enfermedades cerebrovasculares produjeron 18.612 muertes, según los registros de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS).

Si bien algunos factores de riesgo de ACV no pueden modificarse, la mayoría de los ACV (entre el 80% y 90%) están vinculados a factores de riesgo que son cada vez más prevalentes, pero que pueden modificarse.

Entre los que no pueden modificarse se incluyen la edad (el riesgo de sufrir un ACV se duplica cada década a partir de los 55 años), el historial de eventos cardiovasculares (infarto o ACV) en familiares jóvenes, o el haber tenido un ACV o un ataque isquémico transitorio (AIT) previo.

Los factores de riesgo sobre los que sí se puede intervenir son los mismos que amenazan al corazón y a la salud en general, porque se asocian también al desarrollo de otras enfermedades.

El más importante es la hipertensión arterial, seguido por el tabaquismo, el colesterol elevado, la diabetes, arritmias como la fibrilación auricular, el exceso de peso asociado a mala alimentación y sedentarismo, la apnea del sueño y el consumo de drogas.

