Investigan si en Tucumán se produjo otra muerte por dengue

El Ministerio de Salud investiga una posible nueva muerte causada por la patología que transmite el Aedes aegypti. En caso de confirmarse, sería la segunda víctima del dengue en Tucumán y en el país.

Se trata de Leandro Ibarra, un hombre de 34 años que padecía de obesidad. Según contaron sus allegados, el contagio habría sucedido hace unos días. Organizaron una reunión entre amigos en su casa, ubicada en San Miguel, en el barrio Lola Mora. Pero él no fue el único afectado ese día. “En la juntada se contagiaron de dengue casi todos. Estuvieron con fiebre y vómitos; desgraciadamente el más grave resultó ser él”, lamentó uno de sus amigos, Ezequiel Navarro.



Luego de ese día, el hombre comenzó a sufrir de los síntomas del virus; tenía fiebre, malestar y no podía respirar bien. La enfermedad agravó las dolencias previas, como su hígado graso. Tras unos días así, llegó un momento en el que ya no soportaba más el dolor. Fue internado en el Hospital Padilla, donde desarrolló una afección ocasionada por el exceso de líquido en los pulmones, el edema pulmonar. Así, en un lapso de días falleció.

Leandro era muy querido y reconocido, en su familia, en su ambiente laboral y en la comunidad de videojuegos a la que pertenecía. Vivía una vida normal, trabajaba en la dirección de emergencias del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), era respetado por sus amigos y por su familia. Sin embargo, sus problemas de hígado eran parte de su día a día, y según sus amigos, luego de haber contraído el virus, todo para él empeoró drásticamente. “Tres días después de que le picara ese bicho, murió, eso lo agravó todo. Estamos muy shockeados”, contó conmocionado Ezequiel Coronel, otro de sus amigos cercanos.



La lucha contra el dengue

La muerte causada o agravada por el dengue todavía no fue constatada por el titular del Ministerio de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz. “Los trascendidos que hay no están confirmados; Ibarra no tiene laboratorio confirmatorio aún. Si se confirma, comunicamos a la familia y luego oficialmente, y si no se confirma, igual”, explicó.



Los decesos están siendo investigados y según informaron, se espera que en el lapso de dos semanas ocurra un pico de contagios en la provincia.

La situación no es alentadora para los tucumanos, ya que se registraron un total de 4.500 casos en la temporada, y que se podría agravar por las lluvias que se produjeron en estas horas, ya que el agua que queda acumulada en las casas es la que funciona de criadero para el mosquito que transmite el dengue.

En el mercado farmacéutico confirman que hay escaso stock de repelentes y todavía pueden conseguirse algunos en supermercados y almacenes.

El último Boletín Epidemiológico Nacional también alertó por un crecimiento del 700% de los casos sospechosos en el último año.



Barrio Ejército Argentino

La epidemia se desató en estos días en la calle Matheu, en el barrio Ejército Argentino, donde son pocos los vecinos que no están al tanto de sigue activo el mayor foco del brote de dengue de esta temporada en la capital. Basta con empezar a preguntar si conocen algún caso para que se multipliquen las historias manzana tras manzana.

Luego del primer fallecimiento causado por dengue, en el que la víctima fue Jesús Emanuel Valdez, un joven de 21 años, el temor y los casos siguen aumentando entre los vecinos.



“Era un chico muy especial, siempre estaba con sus aventuras. A esta hora ya estaba dando vueltas con su bicicleta”, relató Mariela Salvatierra,, que vive al frente de la casa del joven fallecido. Contó que en el barrio hay un clima de tensión. “Ya son muchos los casos; es algo que nos llamó la atención a todos; además de que puede contagiarse uno a cualquier edad”, expresó.

“Necesitamos la atención del CAPS para la gente, tiene que haber un seguimiento. No te pueden mandar a casa así nomás; es lo que le pasó a Jesús; tiene que haber algún asistente social o agente sanitario que advierta los peligros o brinde información”, agregó su hermana, Agustina Salvatierra.

Otra vecina que lamenta la périda de Jesús es Noemí Rearte, de la misma cuadra. “Se siente su ausencia, pero más se siente la ausencia de los políticos”, manifestó. “Si querés que desaparezca el dengue no tiene que haber más cloacas en la calle. Acá llueve y se inunda todo; la propia esquina del CAPS incluso. Todo un constante río de aguas servidas”, declaró. “Ojalá lo tomen con la seriedad que necesita el tema”, finalizó.

Debido al aumento de casos la provincia extendió el horario de atención de los Centros de Atención Primaria (CAPS) para descomprimir a los hospitales, que reciben entre 300 y 400 pacientes con estados febriles. “Tuvimos 37 casos de dengue en 10 horas”, contó Lucrecia Lazo, enfermera encargada del CAPS Nuestro Señor del Milagro.



Destacó que de un día para el otro comenzaron a llegar los casos de personas con la afección, de todas las edades. “Estamos las 24 horas y recibimos gente todo el tiempo, durante toda la mañana”, señaló.

“Me da mucha pena lo que está pasando, estamos saturados y ni siquiera tenemos un médico acá”, contó. Agregó que ellos solamente realizan los primeros controles. “Si tiene mucha temperatura, mucho vómito, ahí los derivamos al hospital Padilla”.

Aconsejó a la gente hidratarse mucho y destacó la importacia de que ante cualquier sospecha no se automediquen.

