Javier Moral, abogado de Lucas Benvenuto, quien esta semana hizo pública una denuncia por abuso sexual que prescribió contra el conductor Jey Mammón, dijo que el joven le comunicó que “unas 114 personas hasta el día de ayer le habían enviado mensajes contándole que también habían sido víctimas de abuso por varios personajes del jet set”.

“Se comunicó conmigo él (Lucas) y me contó que unas 114 personas hasta el día de ayer le habían enviado mensajes contándole que también habían sido víctimas de abuso por varios personajes del jet set. Cuánta validez habrá en eso lo desconozco. Él siempre sugiere que todo el mundo contacte con algún abogado y haga las denuncias”, dijo Moral a la agencia Télam.

El miércoles, Benvenuto hizo público en sus redes sociales que sufrió un abuso por parte de “un reconocido conductor de Telefe”, al que luego identificó como quien estaba al frente de “La Peña de Morfi”, el programa de los domingos de Telefe.

Además, contó que su relación comenzó cuando él tenía 14 años y el acusado 32, en 2006, y que durante la pandemia se dio cuenta de que había sido víctima de abuso y efectuó la denuncia ante la Justicia.

Roberto Piazza justificó el abuso de menores: "Puede ser una calentura..."



Roberto Piazza superó cualquier límite, porque de justificar el abuso de menores de edad no se vuelve. La lamentable defensa de que hizo de Jey Mammón.

Roberto Piazza hace tiempo sobrepasa todos los límites con total impunidad, sin tener ningún tipo de sanción, en una televisión argentina en la que se permite decir cualquier barbaridad.

Pero Piazza llegó a un límite insospechado porque justificar el abuso de un menor, como el que supuestamente sucedió con Jey Mammón.

Por suerte en televisión hay personas como el actor Diego Ramos, quien en la cara le dijo al modisto que le que decía era una barbaridad, "una aberración".

Roberto Piazza justificó a Jey Mammón

Todo comenzó cuando le preguntaron a Piazza por dichos anteriores, en los que el modisto dijo que quedaron dos vidas destruidas por la denuncia contra Jey Mammón y la consulta era había equivalencias entre el violado y el violador.

"Si (hay equivalencias entre Lucas Benvenuto y Jey Mammón) en el caso de Jey sea un psicópata no, si en el caso de Jey haya sido una calentura momentánea son dos vidas destruidas", respondió Piazza.

"¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor?", le repreguntó Diego Ramos y la respuesta, como para rectificarse, de Piazza fue categórica: "Sí" y encima el polémico modisto agregó sobre sus dichos: "no son fuertes".

Enseguida interrumpió Diego Ramos y puso las cosas en su lugar: "pero se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea, si hablo de 'calentura momentánea' me imagino a una adulto acostándose con un par, con otro adulto, acostarse con un niño de 11, 12 o 13 años no es una calentura momentánea, es un delito, es una aberración por donde se la mire".