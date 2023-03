Final de Gran Hermano: hora, cómo verla en vivo

Este lunes 27 de marzo se sabrá quién gana la décima edición de Gran Hermano. Marcos, Julieta y Nacho son los finalistas y sabrán la decisión del público que los siguió durante cinco meses.

A partir de las 22.30, primero saldrá quien haya quedado en tercer lugar, que tendrá un viaje a cualquier parte del mundo como premio, y ya cerca de la medianoche, se conocerán las posiciones definitivas: el ganador se alzará con 15 millones de pesos más los intereses que determine Mercado Pago y unas casa. El segundo, una casa.

Para esta noche especial se reacondicionó el estudio principal de Telefe para poder montar una tribuna especial para 500 personas, entre fans, familiares y todos los ex compañeros.

A medida que vayan saliendo los finalistas, se irán con su valija rumbo al estudio y transitarán por una alfombra en la que los estará esperando la prensa y desde donde harán transmisiones especiales por los canales de Twitch y YouTube de Telefe.

Quiénes son los tres finalistas de Gran Hermano

Marcos

Julieta

Nacho

La final de Gran Hermano, en vivo: qué canal lo pasa por TV

En qué canal se podrá seguir la final se Gran Hermano en vivo y saber quién será el ganador de este año.

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en H

Cómo votar al ganador de Gran Hermano

Se pueden votar de dos maneras al ganador de Gran Hermano entre los finalistas:

A través del QR que aparece en pantalla

Enviando un SMS: GH al 9009 y responder con el participante a eliminar

Cambios en Gran Hermano: quién sería la conductora del último debate



Según las redes sociales, Robertito Funes Ugarte no estaría el próximo martes en el programa final con los participantes.

Después de cinco meses de aislamiento, este lunes se conocerá a el ganador o ganadora de Gran Hermano. Allí, el público deberá optar por uno de los tres finalistas: Julieta, Marcos o Nacho.

Luego, el martes, los finalistas tendrán su debate, pero Santiago del Moro confirmó que no estará como conductor. Es por eso que se pensó que su reemplazo sería Robertito Funes Ugarte, pero parece que no será así.Según las redes sociales, informaron que la elegida para hacer El Debate final con los participantes será una mujer. Si bien no dieron más detalles, los usuarios comenzaron a sacar sus propias conclusiones.

NADIE pero ABSOLUTAMENTE NADIE le pego al NOMBRE que me comentaron que podria conducir el ultimo #GranHermano, el MARTES.



Recuerden MAÑANA 21:30#VolvioElDebate con la PREVIA de la gala

Y 0:00 Los secretos de la casa

Por #TwitterSpaces 🔥#GH2023 #GH2022 #GH22 #GH23 https://t.co/ka7Fy7D1ue — 𝙉𝙍 | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) March 27, 2023

Además, el usuario Nacho Rodríguez informó que la elegida es "periodista y conductora con un ciclo actual en otro canal".