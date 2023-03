Murió María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges

A los 86 años, la escritora María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, murió en la ciudad bonaerense de Vicente López luego de atravesar un cáncer de mama.

Kodama nació en Buenos Aires en 1937, hija de María Antonia Schweizer, de ascendencia suizo-alemana, inglesa y española, y del químico japonés Yosaburo Kodama. Como licenciada en Literatura participo en un curso en el que conoció a Borges, con quien empezó a relacionarse por el interés compartido por las lenguas anglosajonas.

Según compartió su abogado, Fernando Soto, en su cuenta de Twitter: "Tu amigo y tu abogado te despide. Ahora entrarás al 'gran mar' con tu querido Borges. Que en Paz Descanses María".

A fines del año pasado, había publicado el libro "La divisa punzó" ​(Sudamericana), en coautoría con la abogada Claudia Farías G.. El título es una referencia directa a aquel distintivo político –una tira de color rojo intenso, que se replica en la portada del libro– utilizado por los federales que seguían a Juan Manuel de Rosas durante su segundo gobierno, entre 1835 y 1852, en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Viuda de Borges, compartió con él la compilación y la traducción de los textos de Breve antología anglosajona, la escritura de Atlas, la traducción de La alucinación de Gylfi de Snorri Sturluson, y la de El libro de la almohada de Sei Shonagon, que además prologó.

Presidio la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, que creó en 1988, y dirigió las revistas literarias Prisma y Proa, de publicación semestral. Invitada permanentemente por universidades e instituciones culturales de Occidente y Oriente, recorrió el mundo brindando conferencias sobre Borges y su obra.

En 2016 publicó Homenaje a Borges y en 2017, Relatos, ambos por Sudamericana. Su aporte a la difusión del universo borgeano ha sido reconocido con innumerables distinciones.

Kodama y Borges se conocieron en unas sesiones de estudios literarios gracias a la condición de ella de licenciada en Literatura y el interés compartido en las lenguas anglosajonas en los años 60. Él era 38 años más grande que ella. Unos años más tarde comenzaron a mostrarse en público.

"Cuando me hablaban de esposas yo solo conocía a las que se les ponían a los presos. Yo no quería casarme para ser una prisionera y menos tener hijos que me iban a absorber toda la vida", había dicho Kodama a propósito de su vínculo con el escritor en una entrevista reciente.