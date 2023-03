La bronca de Sialle: "Boca no necesita este tipo de cosas para ganar"

Se fue hecho una furia del campo de juego donde su equipo hizo un dignísimo papel ante Boca. Pero la bronca por el polémico penal que cobró el juez del encuentro, válido por Copa Argentina lo dominó: "no me pareció penal lo que cobró Comesaña. Los dos se entregaron por el juego. Boca no necesita este tipo de cosas para ganar. Los cuatro de Copas también trabajamos, nos levantamos temprano y buscamos lo mejor. No son necesarias estas cosas", sostuvo Arnaldo Sialle, entrenador de Olimpo.

En diálogo con D-Sports Radio, el técnico del “Aurinegro” no se esforzó por ocultar el fastidio que le generó la polémica jugada: “El penal aseguró el partido, con eso es como que lo aseguraron. En el fútbol nos conocemos todos. Hace más de 20 años que dirijo. Hablar del tema no tiene sentido”.

"Hicimos un buen partido, felicité a los jugadores. Había que correr y estar atentos. Fíjate que cuando pudieron en Boca llegaron al primer gol", analizó Sialle respecto al desempeño de su plantel, luego de la caída por 2 a 1 en Chaco ante el conjunto de Hugo Ibarra.

#CopaArgentinaEnTyCSportsâš½ ¡GOL DE BOCA! Benedetto amplía la ventaja del Xeneize desde los doce pasos, a quince del final.

Miralo EN VIVO por @TyCSports y por https://t.co/oDHOhj9Wcn acá👉https://t.co/TNnZ0bh4oV pic.twitter.com/DcYwobhjGH — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) March 25, 2023

"Comesaña no me respondió"

Respecto a la bronca que le generó el arbitraje ante el elenco “Xeneize”, Sialle afirmó que solo habló con el juez en el campo de juego del estadio de Sarmiento: "En el campo de juego le dije lo que pensaba a Comesaña. No me interesa hablar con él ahora. Me da un poquito de vergüenza ajena lo que pasó", describió.

“Teníamos una idea que veníamos trabajando hace tres meses. Tratamos de mantener la esencia contra un rival superior. Sabíamos que íbamos a tener nuestras chances. Tal vez nos faltó profundidad” fue la lectura que hizo el técnico del encuentro de Copa Argentina, y cerró con una expresión de resignación y enojo: “Comesaña no me respondió. Que Dios le ayude”, detalló un Arnaldo Sialle en llamas con el juez del partido.

Fuente: Doble Amarilla