Boca venció 2-1 a Olimpo por los 32avos de Copa Argentina, pero el foco del partido estaba en el futuro de Hugo Ibarra como DT del Xeneize, luego de una semana en la que se rumoreó que podría ser su último partido. El Negro habló con la prensa y fue contundente: "Sigo estando al frente del grupo", sentenció.

“Yo vine a dirigir. Si ustedes tienen información, háblenlo con sus informantes. Es todo lo que tengo para decir. Este es un año político”, les dijo a los periodistas presentes en Chaco, ciudad donde el Xeneize ganó.

Y agregó: “¿Me ven mal? Estoy bárbaro. No soy un improvisado, viví muchos años en el club”.

En lo que va del campeonato Boca acumula tres victorias, dos empates y tres derrotas, un número que preocupa a los hinchas y también a los dirigentes.

Mauricio Serna, dirigente de Boca, también lo respaldó: “Es el DT actual, hoy dirigieron, todo sigue de la misma manera”.

"Yo hoy vine a dirigir. Seguramente si ustedes tienen información, háblenlo con los informantes. Mi obligación es estar al frente del grupo, vine a jugar contra Olimpo, lo hicimos y bien. Solamente tengo que decir eso", explicó Ibarra ante la consulta sobre su futuro. Luego, cuando le pidieron su visión acerca de por qué se rumoreó su salida, contestó con una sola frase: "Este año es político...", y sonrió. Es que este 2023, Boca deberá elegir presidente.

Al ser consultado sobre si sigue "con fuerza" para continuar en el cargo, Ibarra redobló la apuesta: "¿Fuerza? ¿Qué? ¿Me ves mal? Estoy perfecto, estoy bárbaro", vociferó. "Ahora hay que pensar en el próximo partido, que es Barracas. Después veremos el calendario de la Copa Libertadores", agregó.

"No me molesta que se hable de todo esto. No soy un improvisado, viví muchos años en el club. Eso es cosa de ustedes, háblense entre ustedes y soluciónenlo", cerró el DT de Boca.

Últimamente quedó en evidencia que los jugadores no están cómodos, convencidos ni ilusionados con seguir trabajando con Ibarra. La primera prueba fue el lunes pasado, cuando el formoseño había pedido una autocrítica puertas adentro tras perder con Instituto hace una semana: enfrentó al grupo, hizo la propia y, al momento de la devolución de sus jugadores, no voló una mosca. Todo dicho pese al silencio.

La segunda, anoche: Darío Benedetto jugó un buen encuentro (participó en el gol de Agustín Sandez y convirtió el penal que le cometieron) y, probablemente sin querer, al hablar marcó indirectamente un claro contraste propio y de sus compañeros con respecto a la consideración que tenían del anterior entrenador.

Cuando le consultaron acerca de cómo toman en el grupo las dudas sobre el futuro del exlateral, no tomó posición: “Sí, escuchamos todo, pero son cosas en las que no nos podemos meter. Son del cuerpo técnico con los dirigentes. Nosotros simplemente hacemos caso, tenemos que jugar a la pelota y estar al margen”.

En marzo de 2022, cuando Agustín Almendra le faltó el respeto a Sebastián Battaglia y éste decidió sacarlo del plantel, el delantero también enfrentó los micrófonos para hablar de una cuestión en la que bien pudo estar todavía más ajeno: “Había que cortarlo de raíz, por eso estamos a muerte con lo que decidió el entrenador”. Estaban alineados, sobraba la creencia en el trabajo y hasta se dudó de que a ese DT lo hubieran echado por resultados. “No sé si la decisión fue por lo futbolístico…”, se había animado a especular el propio “Pipa”.

Incluso, el N°9 dejó anoche más frases que, otra vez, no disimulan lo que sienten al transitar la presente etapa: “Nos duele que podamos jugar de esta manera hoy (por ayer), ante un equipo del ascenso al que no menospreciamos para nada y tomamos con la misma seriedad. En el campeonato no hacemos lo mismo. En lo personal, me molesta mucho. Nosotros trabajamos día a día para seguir mejorando: hoy quedó demostrado de que tenemos ganas de ganar”. Por otro lado, aseguró que “tenemos que tener un poquito más de autocrítica individual”: se insiste con que, justamente, era el accionar que esperaba Ibarra en la semana y no encontró.

El suspenso de estos días es tal que, tras la victoria, se aguardaba ansiosamente la palabra de Ibarra: no se le cerraba la puerta a que, igualmente, no tuviera la convicción de seguir al frente. Sin embargo, se mostró más entero que nunca: “Yo no tomé ninguna decisión, vine a dirigir. Si ustedes tienen información, háblenlo con los informantes. Yo cumplo con mi obligación. ¿Por qué se dicen tantas cosas? Este es un año político, muchachos. No me molesta porque no soy un improvisado, son muchos años en el club”, sonrió.