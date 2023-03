El Indio Solari: "Los artistas no deben ser militantes"

Desde que hace aproximadamente un mes, Carlos El Indio Solari anunció que debido a su enfermedad no se presentará más en vivo, sus seguidores lo apoyaron por las redes sociales. Es que el excantante de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota tiene Mal de Parkinson, y a sus 74 años, esto le impide subirse a los escenarios.

Sin embargo, el artista siempre está presente, no solo a través de su obra, sino también con mensajes, en especial hacia los jóvenes. En esta ocasión, durante este sábado El Indio envió un saludo y unas profundas palabras para el podcast Nobleza Hormiga, que se emite por FM La Patriada.

De muy buen ánimo, contestó acerca del rol de las juventudes en la sociedad. “Aquí estoy, soy el Indio”, comenzó diciendo con su característica voz. Y enseguida explicó por qué razón él nunca fue militante político pese a venir de una familia peronista. “Yo creo que los jóvenes tienen que participar cada vez más en la democracia, pese a todo lo que estamos viviendo. Los artistas no deben ser militantes, porque terminan haciendo de su obra panfletos. Vengo de una familia peronista, pero nunca fui un militante”, destacó.

Más adelante, habló acerca de la lucha que él considera que la sociedad tiene que llevar a cabo. “Hay que luchar desde que te levantás hasta que te dormís. La rosca política no la entiendo, o al revés, la entiendo demasiado y me cuesta creer que esa manera de resolver nuestras vidas puedan dar buenos resultados”.

“Creo que hay otras formas de participar en la democracia para lograr que la democracia sea fuerte que tiene que ver con la cultura, con la manera en la que uno ve la revolución”, destacó el músico al referirse al rol de los jóvenes en la sociedad.

El Indio Solari habló de "un país dividido"

En un mensaje grabado de alrededor de cinco minutos, Solari insistió en proponer la participación desde la literatura y el arte, con “expresiones que acerquen emotivamente”.

“Es a través de la literatura, del arte, a través de cualquier manifestación que nos acerque emotivamente y dicha con virtud, para que uno tenga alma para luchar contra los enemigos de la justicia social y todas esas formas de sojuzgamiento que hay contra los pueblos en general”, reflexionó.

Entonces, agregó que el país está dividido y eso perjudica a todos. “Hay un caos muy grande, donde está el país dividido, atomizado, la Justicia que se arroga poderes que no debe ejercer”. En ese sentido, les habló directamente a los jóvenes, a los que siempre les habla sin filtro. “Me refiero a una infinidad de cosas que me fatigan porque de movida no creo que sea un camino atractivo para los jóvenes. Yo los llamaría a que estén atentos, que se instruyan, que aprendan a ver cómo son los fenómenos, que no se dejen llevar por el poder de los medios hegemónicos. Que eso es verdad, hay un grupo de poder que puede meterle palo en la rueda a cualquiera, pero no quiero oscuro. Cada cual tiene que hacer lo que siente pero desde un lugar de honestidad y de virtud”, remarcó con énfasis.

Finalmente, el Indio se refirió a la solidaridad y a la manera de ayudar al otro. “Cada uno, desde el lugar que crea, debe fortalecer las causas que piensan en los que no tienen nada, pasan hambre y todas las cosas a las que debemos ser sensibles. Después, el mecanismo, el método por el cual participan en la sociedad, cada uno sabrá lo que le indica su corazón y su pensamiento”, cerró.

Fuente: Teleshow