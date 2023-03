Netflix anuncia la primera adaptación anime de “Ooku: The Inner Chambers”

En la convención Anime Japan 2023, que inició este 25 de marzo en Tokio (acaba el 28), Netflix reveló ser la distribuidora oficial de la serie de Ooku: The Inner Chambers (Ooku: los aposentos privados), según dio a conocer The Variety. La noticia emocionó a todos sus fans, puesto que sería la primera adaptación en anime de este aclamado manga japonés, creado por Yoshinaga Fumi.

La dirección está a cargo de Abe Noriyuki (quien también ha estado detrás de Bleach), con guion de rika takasugi, música de Kenji Kawai y diseño de personajes de Sato Yoko. La esperada producción será realizada por Studio Deen (Samurai X; Kenshin, el guerrero Samurái: recuerdos y otros).

Ooku está basada en los cuentos que surgen de los barrios de mujeres Ooku del castillo de Edo, e imagina que los roles de género se invierten. Después de que una pone en peligro de extinción amenaza a los hombres, las mujeres comienzan a liderar. La nueva Shogun Yoshimune (femenina) pregunta por qué las mujeres adoptan nombres masculinos cuando se asientan el poder, así que, esto la lleva a desentrañar otros misterios dentro del santuario interior. El manga original fue publicado por Hakusensha/Melody.

El reparto de Ooku: The Inner Chambers se integra por Mamoru Miyano, Eriko Matsui, Yuki Kaji, Kikuko Inoue, Jun Fukuyama, Tomokazu Seki, Miyuki Satou y otros.

Otros animes que se vienen en Netflix

Por otro lado, el gigante del streaming también presentó Yakitori: Soldiers of Misfortune (Yakitori: soldados de la desdicha), otra serie de anime, adaptada de una novela de ciencia ficción militar de Carlo Zen. Su dirección está a cargo de Anbo Hideeki, escrita por Sakai Mitsuyasu y diseñada por Yamagata Atsushi, con producción de ARECT (Bright: Alma de samurái).

Adaptado de Yakitori y publicado por Hayakawa Bunko JA/Hayakawa Publishing, esta otra nueva serie de anime presenta a un joven rebelarse contra las autoridades opresoras en una versión futura de la Tierra, pero sólo después de haber sido reclutado en una unidad militar interplanetaria que sufre una tasa de bajas del 70%.

Además de las series mencionadas anteriormente, llegarán otros títulos como Onmyoji (se estrena a finales de año), entre otros, los cuales el mundo espera con ansias.

Respecto al éxito de las producciones de anime en la plataforma, Yamano Yuji, el director de contenido de Netflix, declaró en el actual evento llevado a cabo en Japón: “Nos sentimos honrados de que el interés global en el anime haya sido fuerte y creciente, con más de 100 millones de miembros viendo anime cada año”.

