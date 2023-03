La Selección Argentina vive su momento de gloria y Lionel Messi su entronización. Luego de lo que fue la histórica fiesta de los campeones en el Monumental, ahora toca pensar en Santiago del Estero, la provincia donde enfrentarán a Curazao el martes y promete ofrecer un show “más imponente que el de Buenos Aires”.

Todos los puntos del “plan Santiago” para la fiesta de la Selección argentina

La Selección llegará a Santiago del Estero entre las 20 y las 22 del lunes 27. Arribarán al aeropuerto de la ciudad capital e inmediatamente se trasladarán por Belgrano hacia el hotel Hilton Garden Inn. Lo harán en micros cerrados, según confirmó el diario El Liberal. Con el objeto de cuidar la seguridad del plantel, la calle principal tendrá un vallado preventivo, las fuerzas de seguridad garantizarán la circulación de la delegación, pero también la seguridad de los miles de hinchas que seguramente tratarán de saludar a los jugadores.

Para el día del partido, el martes 28, se trabaja en un operativo de traslado desde el hotel al estadio en un micro descapotado para que la gente pueda ver a los futbolistas. Si la AFA desestima esta opción, se usarán micros cerrados.

La idea del gobierno de la provincia es que los campeones del mundo sientan el amor y el reconocimiento de los hinchas. Hablan de un día de partido con un espectáculo “más imponente que el de River”. Para eso está previsto un grandioso show de luces y sonido. El Himno Nacional será interpretado por Los Manseros Santiagueños, Las Mulieris y Néstor Garnica.

Se espera que los hinchas lleguen a las inmediaciones del estadio Madre de Ciudades desde muy temprano, por lo que las puertas se abrirían a las 14. Están previstas las actuaciones de La Mosca, la T y la M, numerosos artistas locales, DJs (entre los que trascendió el nombre de Magda), y diversos números.

La seguridad: en inmediaciones del estadio habrá tres anillos de seguridad. Todos destinados a que se mantenga un orden que posibilite una llegada tranquila a los accesos. También habrá puestos de información y de salud para solucionar cualquier eventualidad.

En cercanías de los hoteles en los que se alojarán las dos selecciones (la de Curazao, en el hotel NH), la idea es no cortar la circulación del tránsito sino hasta el momento en que ya sea estrictamente necesario.

Sergio Goycochea será el encargado de dirigir la ceremonia en el estadio con la misma misión que tuvo el jueves en el estadio Monumental.

La Selección, en Santiago del Estero: alerta por reventa y fraude

En la enorme demanda por entradas para ver a la Selección en sus primeros dos partidos después del Mundial hubo quienes vieron el negocio del año. Mientras que algunos compraron el máximo posible (cuatro) para luego revenderlas a valores estratosféricos, otros directamente aprovecharon la fiebre para ofrecer paquetes que incluían pasaje a Buenos Aires, estadía y tickets que luego resultaron ser falsos.

Y así ocurrió que horas antes del inicio del partido contra Panamá centenares de hinchas que habían viajado desde diferentes provincias se enteraron en la puerta del Monumental de que las entradas por las que habían pagado entre $70.000 y $200.000 eran truchas y no iban poder ingresar al estadio.

Con toda probabilidad, para el partido del martes contra Curazao también haya víctimas de estafa entre quienes adquieran entradas por reventa. Las cerca de 40.000 localidades que salieron a la venta en el sitio Deportick (sin contar las de protocolo) se agotaron en apenas una hora, tras haberse congregado más de 250.000 solicitantes en la fila virtual.

Y dado que para muchos quizás sea la única oportunidad de ver en vivo a la Scaloneta y a Lionel Messi -que podría anotar su gol número 100 con la Selección- los valores que se ofrecen en reventa van a partir de $20.000 las populares (su valor original es de $12.000), $32.000 las ubicaciones en la bandeja Este (costaban $23.000) y $12.000 las generales para menores de 10 años, que en principio costaban $7.000.

En cuanto a las plateas, la Este alta (de $39.000) se ofrece a partir de $50.000 y la Oeste, la más cara de todas con un valor original de $45.000, se negociaba desde $65.000 en adelante. En algunos casos, se piden más de $80.000. por una platea. También en ciertos casos se exigen depósitos de determinado porcentaje por transferencia bancaria a modo de “seña”.

De todas maneras, conviene tener presente que la reventa es ilegal, tanto para quien vende como para quien adquiere. De hecho, un joven fue detenido en las adyacencias del Monumental por llevar un cartel que decía “Compro popular”.

El único canal autorizado por la AFA para la comercialización de las entradas es Deportick, por lo que quien adquiere su localidad por otra vía se arriesga a no poder ingresar al estadio. El sitio establece: “las entradas no podrán ser utilizadas en ningún caso para su reventa. El cliente debe adoptar los recaudos necesarios a fin de asegurarse de que su entrada sea legítima, ya que de no serlo se le denegará el acceso al evento y podrá ser objeto de una acción judicial”.

Se debe tener en cuenta que en los controles de seguridad se escanean las entradas, y que en el último filtro se verifica la autenticidad con el código QR que viene en el ticket.

Un dato a tener en cuenta es que la capacidad del estadio “Único Madre de Ciudades” es sensiblemente menor a la del Monumental: incluso habiendo quitado las butacas para aumentar la cantidad de lugares, se pasó de 30.000 a 43.000 ubicaciones, mientras que el renovado estadio de River puede albergar hasta 83.000 aficionados. Por eso también es que para este segundo partido no hubo el 30% de entradas de protocolo fijado para el amistoso del jueves con Panamá.