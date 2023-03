Estela de Carlotto se refirió a los dichos del ex presidente y pidió acentuar la enseñanza de derechos humanos en los colegios para erradicar el negacionismo.

En sintonía con los dichos de Wado de Pedro, que expresó "no veo el curro de que te maten a tus viejos", Estela de Carlotto criticó duramente a Mauricio Macri por referirse al "curro de los derechos humanos" en un acto en Rosario. La referente de Abuelas de Plaza de Mayo participó de las actividades por el Día de la Memoria en Plaza de Mayo.

Consultada por los discursos negacionistas, Estela de Carlotto sostuvo que "vienen elecciones este año y esta gente no se resigna a que este gobierno y el de Cristina, en su momento, hicieron tanto bien al país, mientras que ellos solo hicieron el mal. A consciencia quieren seguir haciéndolo, apoderarse de más de derechos de la sociedad y de nuestro dinero".

Por eso, sostuvo que "están sacando esta palabra infame, 'curro', pero creo que ya es antiguo. Debería buscar palabras más interesantes este hombre (NdR: en referencia a Mauricio Macri) y tendría que ir a la Universidad, porque nunca fue". En ese sentido, apuntó que "nosotras estamos interesadas en preservar a la adolescencia. Milei, por ejemplo, que ha cooptado tantos chicos y les está enseñando malas artes, es un personaje siniestro".

Además recordó cuando colgaron bolsas negras en Casa Rosada, una de ellas con su nombre. "Eso lo pusieron los pibes. ¿Quién los mandó? La Bullrich. Si esa gente pretende volver para hacer lo mismo y más, creo que hay que hablar mucho con la sociedad de todo el país porque nos están engañando, mintiendo y robando cuando hablan de curro".

Posteriormente, se refirió al 24 de marzo: "Es un día muy especial donde la tristeza se nos renueva con más fuerza pero seguimos caminando con la confianza de que esto no hay que olvidarlo. Hay que tener memoria para que no se repita".

"Uno no entra en alegría pero sí tiene satisfacción, sabiendo que estamos acompañados por mucha juventud y mucha gente buena. Eso nos hace bien porque creo que esto también conviene antes de las elecciones, porque sino aquel que dijo que esto era un curro no solamente va a volver a decirlo sino también va a implementar más maldad sobre nosotros", añadió y sostuvo que "mientras más juventud tengamos alineadas y trabajando para que no vuelva a suceder, vamos a proteger la democracia".

Finalmente, ante la pregunta sobre su preferencia entre los candidatos del Frente de Todos, señaló que "me gustan los dos: Alberto y Cristina. Son tan diferentes; si en vez de tener esta distancia que tienen estuvieran juntos, ¿sabés lo que sería este país? Las ideas y el movimiento de una y la pasividad y jerarquía del otro". "Hay que hablar mucho con la gente, con los adolescentes que ya votan y con la gente que tiene que tener el cerebro abierto", concluyó.