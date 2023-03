Alberto Fernández define la agenda en EEUU

El Gobierno nacional espera con ansias la oficialización por parte de Estados Unidos de la reunión bilateral entre Joe Biden y Alberto Fernández en la Casa Blanca. Desde el jueves a la mañana, cuando se conoció la novedad del encuentro, en Cancillería dejaron en claro que la formalización llegaría el fin de semana.

¿Por qué no antes? Básicamente porque el sábado regresa el presidente norteamericano de su primera visita a Canadá, donde este viernes se reunió con su primer ministro Justin Trudeau. Hay una regla no escrita en Estados Unidos que no se anuncian reuniones bilaterales con otros mandatarios en medio de otras visitas oficiales.

A pesar de esta espera, desde el entorno de Alberto Fernández dan por hecho el encuentro. Saben que cualquier excepcionalidad puede retocar la cargada agenda de Biden y modificar los planes, por eso no hacen público el detalle del viaje, pero ya empezaron a afinar los detalles de la organización.



Alberto Fernández quiere concretar su foto con Joe Biden en el Salón Oval. (Foto de archivo: AFP)

Este sábado el Presidente participará de la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, en República Dominicana, donde se espera que participen 14 jefes de Estado y de gobierno de la región. El plan original era volver a Buenos Aires para participar el domingo de una actividad en la Quinta de Olivos. Pero todo indica que desde allí volará a Estados Unidos.

La agenda en Estados Unidos



El Gobierno nacional y la Casa Blanca acordaron llevar adelante la reunión entre Alberto Fernández y Joe Biden el próximo miércoles. Lo terminaron de coordinar el canciller Santiago Cafiero y el embajador argentino Jorge Argüello con Antony Blinken, el secretario de Estado, y Juan González, asesor de Biden para América Latina.

Como no habrá urgencia por llegar a Washington desde Santo Domingo, la delegación argentina que viajará a Estados Unidos primero realizaría una escala en Nueva York, donde Alberto Fernández podría mantener reuniones con empresarios. Algo similar había hecho en septiembre del año pasado tras su discurso en la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por tal motivo, y además del lógico acompañamiento de Santiago Cafiero, al avión también se subiría Sergio Massa. Muy posiblemente el titular de la cartera de Economía participe de la reunión bilateral ampliada que se concrete en la Casa Blanca. Los vínculos de Massa con los empresarios de Estados Unidos son clave para la Argentina.

Una foto muy esperada y deseada



La foto con Joe Biden se transformó casi en una obsesión para Alberto Fernández. La buscó y la tuvo muy cerca en julio del año pasado cuando el supuesto encuentro que iban a mantener se suspendió porque el mandatario norteamericano contrajo COVID-19. Pese a las aceleradas gestiones de Cancillería y la embajada en Washington, el encuentro no pudo ser reprogramado.



Sergio Massa sería parte de la comitiva que viaje a Estados Unidos en caso de oficializarse el encuentro. (Foto: Ministerio de Economía)

Si bien la agenda de Joe Biden está muy cargada, e incluso “atrasada” según informaron de Washington, el mandatario se hizo lugar para recibir a Luiz Inácio Lula da Silva a poco más de un mes de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) volviera al poder en Brasil.

Allí hubo una decisión política. Lo mismo sucede ahora. No es casualidad que Biden acepte este encuentro cuando la carrera electoral presidencial está cada vez más presente en la Argentina. Por lo bajo, los analistas en Washington leen este gesto como una muestra de apoyo y “oxígeno” para los meses que se vienen.