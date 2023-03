Por qué Oriana Sabatini no acompañó a Dybala en los festejos

“Es hoy”, escribió Oriana Sabatini en sus historias de Instagram y replicó un posteo que había hecho Paulo Dybala el jueves temprano, en el que hacía referencia a lo que sucedería por la noche: la selección Argentina festejó por primera vez en el país con los hinchas, a tres meses de haber ganado la Copa del Mundo en Qatar 2022.

La actriz y cantante quiso compartir su emoción en sus redes sociales porque no se encontraba en el país acompañando a su novio, con quien vive en Italia, ya que debió viajar a Londres (Inglaterra) para cumplir con compromisos laborales: asistió a un evento organizado por una exclusiva marca de relojes que la contrató como figura.

La familia presente

Pese a su ausencia, su familia quiso acompañar a Dybala y estar presente en la noche tan importante. Así fue como Catherine Fulop y Ova Sabatini -padres de Oriana- estuvieron en la tribuna del estadio de River celebrando el triunfo de su yerno. “Gran espectáculo”, celebró Cathy quien vivió una noche inolvidable.

El posteo que Oriana Sabatini le dedicó a la distancia a Paulo Dybala

Luego del amistoso contra Panamá -que Argentina le ganó 2 a 0 con goles de Thiago Almada y Lionel Messi- Paulo Dybala habló con las cámaras de televisión y recordó a su padre, que falleció años atrás. Y al hacerlo, mencionó a su novia convirtiéndola en tendencia en las redes por un conmovedor comentario. “Mirá, hace poco estaba yéndome a dormir con Oriana y nos pusimos a hablar un poco, y no había llorado, y fue la primera vez que lloré pensando en el Mundial, pensando en mi viejo, que no había estado conmigo alzando la Copa. Y se me vinieron muchos recuerdos, porque creo que si alguien se merecía estar a mi lado levantando la copa ese día era mi viejo, por todo el esfuerzo que hizo cuando yo era chico, de llevarme a cada entrenamiento. Todos los días le agradezco por lo que me dio y hoy creo que debe estar muy feliz”, aseguró el futbolista, emocionado. Los usuarios de Twitter destacaron el rol del deportista al contar la charla íntima que tuvo con su pareja, minutos antes de conciliar el sueño.

Para Oriana, en tanto, su día ya había terminado: había asistido al evento con un vestido metalizado color negro que combinó con sus guantes. “Un sincero agradecimiento a @omega por invitarme a Londres a descubrir su última colección. Fue una noche que quedará conmigo para siempre”, escribió junto a las fotos que compartió de su look en la red social en la que tiene seis millones de seguidores.

Oriana Sabatini apoyó a la distancia a Paulo Dybala

Apenas finalizó su compromiso laboral, tomó un vuelo y desde allí vio las fotos y los videos del festejo que tuvo lugar en la cancha de River. Emocionada por lo que habían vivido su novio y su familia, compartió una foto que la pareja se tomó el día en que la selección Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022, en diciembre pasado, y escribió: “Qué ganas de poder estar en Argentina festejando con vos y con todos, como se merecen después de semejante logro y esfuerzo. Te amo infinito y te acompaño hoy desde el avión”.

Luego, reposteó una publicación de Dybala en la que está posando con la Copa del Mundo y varios jugadores durante el festejo de anoche. “Gracias por hacer este día inolvidable. ¡¡Compartirlo con nuestra gente lo hace único!! Somos Campeones del mundo, carajo”, celebró el actual jugador del club italiano la Roma. Y en otra historia, Oriana subió una foto del futbolista sosteniendo la copa en sus manos y con una bandera argentina colgando de su cuello, caminando por el campo de juego. “Dale, mi vida”, agregó la actriz.

La historia de amor entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala comenzó en 2018, pero recién lo blanquearon cuando terminó el Mundial de Rusia de ese mismo año. Es que no tenían intenciones de que se especulase con el rendimiento del jugador con la selección Argentina. Primero tuvieron una relación a distancia, y luego ella decidió viajar y mudarse con su novio. De todas formas, siempre tuvo en claro que no dejaría su carrera y todo lo que había conseguido hasta antes de conocerlo. Así las cosas, ella sigue triunfando en el exterior y no solo continúa sacando nuevos temas, sino que de a poco comenzó a incursionar en el mundo de la moda.