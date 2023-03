Qué dijo De Paul sobre la ausencia de Papu Gómez

La selección argentina vivió una verdadera fiesta al disputar su primer partido en el país luego de coronarse campeón del mundo en Qatar 2022. Más de 80 mil personas colmaron la capacidad del estadio Monumental para delirar con un nuevo triunfo de la Scaloneta (2 a 0 contra Panamá gracias a los tantos de Thiago Almada y Lionel Messi).

El único ausente del plantel vencedor de la Copa del Mundo fue Alejandro Papu Gómez, quien a pocos días de tener que viajar rumbo a Argentina recibió la negativa del Sevilla. El club español lo bajó de la convocatoria para que se quede en España para continuar con su recuperación luego de ser operado. Sin embargo, en las últimas horas también circuló una versión que ponía el foco en su escasa actividad en redes sociales con sus compañeros de la Selección.

Rodrigo De Paul, uno de los referentes del plantel, fue uno de los pocos que se refirió a la ausencia del ex San Lorenzo y Arsenal de Sarandí. “Que Ale no esté es un golpe porque es parte del grupo, estuvo en la Copa América, estuvo en la Finalissima, fue parte importante en la Copa del Mundo. Pero bueno, Sevilla no lo dejó venir”, comenzó su relato.

“Él tiene una lesión, el Sevilla está peleando el descenso y seguramente lo querrá tener para los últimos partidos. Esto es parte de él, como de todos. Seguramente lo habrá festejado y disfrutado desde allá”, concluyó el mediocampista del Atlético Madrid. Ambos futbolistas, junto a Leandro Paredes, tenían una cábala en la previa a cada partido del Mundial: salían al campo de juego y comían caramelos antes de realizar los movimientos precompetitivos.

Anteriormente, en la conferencia de prensa previa al choque contra Panamá, el director técnico Lionel Scaloni también se lamentó por la ausencia de Gómez: “Sobre todo el Papu, que merecería estar acá y en su club. Creo, a buen criterio, que es entendible que Sevilla no lo deje venir porque él venía de una lesión. Haremos todo lo posible para que pueda estar uno o dos días con nosotros, pero dependerá mucho de su club”.

El Papu, por su parte, utilizó sus redes sociales para expresarse y enviarle un mensaje de apoyo a sus ex compañeros. Antes del pitazo inicial, el ex jugador del Atalanta de Italia citó una historia de AFAPlay en la que quedaba en evidencia el furor de la gente para ingresar al estadio pese a que faltaban varias horas para el comienzo. El deportista acompañó la imagen con tres emojis de una cara con corazones en sus ojos.

Dibu Martínez repitió su icónico festejo

Tras el partido la fiesta fue total. Hubo discursos de Messi y Scaloni, festejos, homenajes, reconocimientos para todos, burlas y hasta un momento muy particular, que tuvo a Dibu Martínez y a varios jugadores más como protagonistas.

El arquero campeón del mundo, acompañado por Gerónimo Rulli, Marcos Acuña, Germán Pezzella y Guido Rodríguez, lideró el ya festejo “sexual” que se hizo viral desde la Copa América. Los jugadores agarraron una Copa del Mundo cada uno y repitieron el gesto.

La imagen, como de costumbre, volvió a viralizarse en cuestión de minutos y en redes sociales como Twitter se convirtió en uno de los temas más comentados.